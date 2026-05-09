Este sábado 9 de mayo, el Prudential Center de Newark será el escenario para disfrutar del evento UFC 328: Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, por el título de la categoría de peso medio que ostenta el artista marcial mixto ruso. En España, la transmisión será a través de MAX por Eurosport, a partir de las 3:00 a.m. del domingo 10 en lo que será la hora de inicio de las estelares. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirla minuto a minuto este fin de semana vía MAX.

Guía de canales para ver la pelea Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland en vivo por UFC 328. Consulta las opciones de TV y streaming online para seguir el evento estelar desde USA, México y España este fin de semana de artes marciales mixtas. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC 328 a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

Suscribirte a MAX : Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.

: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app. Acceder al canal Eurosport : Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.

: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport. Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.

¿Qué ofrece MAX para ver la UFC 328?

La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.

La transmisión de la UFC 328 estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate entre Chimaev y Strickland será el plato fuerte de la noche.

¿Qué incluye la cartelera de UFC 328?

Además del combate estelar entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, la cartelera principal incluye otra pelea titular: Joshua Van vs. Tatsuro Taira por el título de peso mosca que ostenta el artista marcial mixto birmano. Los prelims y early prelims también estarán repletos de talento, por lo que será un evento imperdible. MAX y Eurosport transmitirán los enfrentamientos clave en directo, por lo que es recomendable conectarse desde las preliminares si quieres ver el desarrollo completo del evento.

Resultados del UFC 328 en vivo con el desenlace del duelo Chimaev vs. Strickland. Entérate de cómo quedó la pelea estelar y el resumen de la cartelera principal para conocer los movimientos más destacados ocurridos dentro del octágono ahora. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

Recomendaciones para una mejor experiencia

Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).

Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.

Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.

Horarios por país para ver UFC 328 en MAX (Eurosport)

A continuación, los horarios aproximados de inicio de la cartelera principal en MAX a través de Eurosport:

España : 03:00 (domingo)

: 03:00 (domingo) México : 19:00 (sábado)

: 19:00 (sábado) Argentina : 22:00 (domingo)

: 22:00 (domingo) Colombia : 20:00 (sábado)

: 20:00 (sábado) Chile : 22:00 (sábado)

: 22:00 (sábado) Perú : 20:00 (sábado)

: 20:00 (sábado) Estados Unidos (ET): 21:00 (sábado)