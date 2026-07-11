El regreso de Conor McGregor es, sin dudas, uno de los acontecimientos más esperados del año en las artes marciales mixtas. El excampeón irlandés volverá al octágono para enfrentar a Max Holloway en la pelea principal de UFC 329, un esperado reencuentro 13 años después de su primer enfrentamiento.

El evento se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas como parte de la tradicional International Fight Week y reunirá a miles de aficionados en el recinto, además de millones de espectadores alrededor del mundo. La pelea marcará el regreso oficial de McGregor luego de una prolongada ausencia por lesión.

Si no quieres perderte ningún detalle del combate entre McGregor y Holloway, aquí te contamos a qué hora empieza UFC 329, dónde verlo en España, cuáles son los horarios por país y quién ganó la pelea, información que será actualizada en tiempo real.

¿Dónde ver McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO?

La transmisión de UFC 329 dependerá del país desde donde sigas el evento.

España

En España, la cartelera principal de UFC 329 se podrá seguir en exclusiva a través de HBO Max, que ofrecerá la transmisión en directo del evento.

Estados Unidos

En Estados Unidos, la cartelera principal estará disponible mediante Paramount+, mientras que las primeras peleas también podrán seguirse por UFC Fight Pass.

Latinoamérica

El evento UFC 329 (McGregor vs. Holloway) es transmitido en vivo de forma exclusiva por Paramount+ para todo Latinoamérica.

¿A qué hora pelea McGregor vs. Holloway? Horarios por país

La pelea estelar de UFC 329 está programada para el sábado 11 de julio de 2026 en Las Vegas. La cartelera principal comienza a las 9:00 p. m. (ET), aunque el combate entre McGregor y Holloway se espera para varias horas después, dependiendo de la duración de las peleas previas.

País Hora de inicio de la cartelera principal España 3:00 a. m. del domingo 12 de julio Estados Unidos (ET) 9:00 p. m. Estados Unidos (CT) 8:00 p. m. Estados Unidos (MT) 7:00 p. m. Estados Unidos (PT) 6:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Paraguay 9:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. México 7:00 p. m.

Importante: La pelea entre McGregor y Holloway será el combate estelar, por lo que su horario dependerá de cuánto duren los enfrentamientos anteriores.

¿Quién ganó la pelea entre McGregor y Holloway?

Actualización EN VIVO: El combate entre Conor McGregor y Max Holloway aún no finaliza.

Esta sección será actualizada en tiempo real con:

El ganador de la pelea.

La vía de victoria (nocaut, sumisión o decisión).

El asalto en el que terminó el combate.

Cartelera principal de UFC 329

Además del esperado McGregor vs. Holloway 2, la cartelera principal incluye los siguientes combates: