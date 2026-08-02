Señal en vivo de Mega TV para la cobertura del certamen de belleza Miss Universo Chile 2026 desde Santiago mediante televisión abierta y plataformas online. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag
Señal en vivo de Mega TV para la cobertura del certamen de belleza Miss Universo Chile 2026 desde Santiago mediante televisión abierta y plataformas online. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La gran final de Miss Universo Chile 2026 se celebra este domingo 2 de agosto y definirá a la nueva reina que sucederá a Inna Moll y representará al país austral en el próximo Miss Universo. Si vives en Estados Unidos y quieres ver el concurso EN VIVO, aquí te contamos en qué canal y plataformas puedes seguir la transmisión oficial de Mega Televisión desde sus estudios en Santiago de Chile ya sea en señal abierta, cable o Internet.

La ganadora de Miss Universo Chile recibe la corona y la banda oficial en la gala de premiación celebrada en Santiago. | Crédito: Miss Universo Chile / @muniversocl / Facebook / Instagram / Composición Mag
La ganadora de Miss Universo Chile recibe la corona y la banda oficial en la gala de premiación celebrada en Santiago. | Crédito: Miss Universo Chile / @muniversocl / Facebook / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO GRATIS, concurso Miss Universo Chile por señal abierta y online?

Para ver la señal en vivo de Mega TV Chile y descubrir quién será coronada como Miss Universo Chile 2026, puedes acceder directamente de forma online y gratuita a través de la o desde su portal informativo en .

Ver Mega TV EN VIVO por Internet (PC y Móviles)

  • Sitio web oficial: Entra a y presiona el botón “En vivo” en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo.
  • Aplicación Mega GO: Descarga la app (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo.
  • YouTube: Para eventos especiales o coberturas de prensa, el canal suele activar transmisiones en directo en su cuenta de .

Ver Mega TV EN VIVO en el Televisor (Televisión Digital Abierta)

Si tienes un televisor compatible con la norma de TV digital chilena y una antena aérea conectada, puedes sintonizar el canal de forma gratuita:

  • Señal 9.1: Mega HD (Señal principal)
  • Señal 9.2: Mega 2 (Señal secundaria con eventos deportivos y culturales)

Ver Mega TV EN VIVO por Cableoperadores y Satélite

Mega se encuentra incluido en los planes básicos de televisión paga, mientras que su señal secundaria (Mega 2) está disponible en las siguientes frecuencias:

  • DirecTV: Canal 1155 (HD)
  • VTR: Canal 736 (HD)
  • Zapping: Canal 25
  • Claro: Canal 519
  • GTD: Canal 839
Escenario oficial de la gran final del Miss Universo Chile 2026 en Santiago, donde las candidatas compiten por la corona en transmisión en directo. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag
Escenario oficial de la gran final del Miss Universo Chile 2026 en Santiago, donde las candidatas compiten por la corona en transmisión en directo. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

Cómo ver Ver Mega TV EN VIVO si estás fuera de Chile

Las transmisiones online de Mega suelen estar bloqueadas por geolocalización fuera del territorio chileno. Si viajas o vives en el extranjero, la única opción es utilizar un servicio de VPN. Deberás conectarte a un servidor ubicado en Chile antes de ingresar a Mega.cl para evitar las restricciones.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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