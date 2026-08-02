La gran final de Miss Universo Chile 2026 se celebra este domingo 2 de agosto y definirá a la nueva reina que sucederá a Inna Moll y representará al país austral en el próximo Miss Universo. Si vives en Estados Unidos y quieres ver el concurso EN VIVO, aquí te contamos en qué canal y plataformas puedes seguir la transmisión oficial de Mega Televisión desde sus estudios en Santiago de Chile ya sea en señal abierta, cable o Internet.

La ganadora de Miss Universo Chile recibe la corona y la banda oficial en la gala de premiación celebrada en Santiago. | Crédito: Miss Universo Chile / @muniversocl / Facebook / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO GRATIS, concurso Miss Universo Chile por señal abierta y online?

Para ver la señal en vivo de Mega TV Chile y descubrir quién será coronada como Miss Universo Chile 2026, puedes acceder directamente de forma online y gratuita a través de la Señal en Vivo de Mega o desde su portal informativo en Meganoticias en Vivo.

Ver Mega TV EN VIVO por Internet (PC y Móviles)

Sitio web oficial: Entra a Mega.cl y presiona el botón “En vivo” en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo.

Entra a Mega.cl y presiona el botón en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo. Aplicación Mega GO: Descarga la app Mega GO (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo.

Descarga la app Mega GO (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo. YouTube: Para eventos especiales o coberturas de prensa, el canal suele activar transmisiones en directo en su cuenta de MEGA Oficial en YouTube.

Ver Mega TV EN VIVO en el Televisor (Televisión Digital Abierta)

Si tienes un televisor compatible con la norma de TV digital chilena y una antena aérea conectada, puedes sintonizar el canal de forma gratuita:

Señal 9.1: Mega HD (Señal principal)

Mega HD (Señal principal) Señal 9.2: Mega 2 (Señal secundaria con eventos deportivos y culturales)

Ver Mega TV EN VIVO por Cableoperadores y Satélite

Mega se encuentra incluido en los planes básicos de televisión paga, mientras que su señal secundaria (Mega 2) está disponible en las siguientes frecuencias:

DirecTV: Canal 1155 (HD)

Canal 1155 (HD) VTR: Canal 736 (HD)

Canal 736 (HD) Zapping: Canal 25

Canal 25 Claro: Canal 519

Canal 519 GTD: Canal 839

Escenario oficial de la gran final del Miss Universo Chile 2026 en Santiago, donde las candidatas compiten por la corona en transmisión en directo. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

Cómo ver Ver Mega TV EN VIVO si estás fuera de Chile

Las transmisiones online de Mega suelen estar bloqueadas por geolocalización fuera del territorio chileno. Si viajas o vives en el extranjero, la única opción es utilizar un servicio de VPN. Deberás conectarte a un servidor ubicado en Chile antes de ingresar a Mega.cl para evitar las restricciones.