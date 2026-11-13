La fecha FIFA tendrá algunos enfrentamientos entre selecciones sudamericanas y este será el caso del amistoso que viviremos desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Este viernes 13 de noviembre, no te pierdas el juego de Chile vs. Colombia EN VIVO a través de la señal de Mega TV, que iniciará desde las 21:00 horas de Santiago . A continuación, te cuento todos los detalles de este enfrentamiento amistoso.

Sigue la transmisión de Mega TV para ver EN VIVO GRATIS el partido Chile vs. Colombia hoy amistoso internacional por fecha FIFA. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO GRATIS, Chile vs. Colombia por señal abierta y online?

Para ver la señal en vivo de Mega TV Chile y mirar el partido de Chile vs. Colombia del viernes 13 de noviembre de 2026, puedes acceder directamente de forma online y gratuita a través de la Señal en Vivo de Mega o desde su portal informativo en Meganoticias en Vivo.

Ver Mega TV EN VIVO por Internet (PC y Móviles)

Sitio web oficial: Entra a Mega.cl y presiona el botón “En vivo” en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo.

Entra a Mega.cl y presiona el botón en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo. Aplicación Mega GO: Descarga la app Mega GO (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo.

Descarga la app Mega GO (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo. YouTube: Para eventos especiales o coberturas de prensa, el canal suele activar transmisiones en directo en su cuenta de MEGA Oficial en YouTube.

Ver Mega TV EN VIVO en el Televisor (Televisión Digital Abierta)

Si tienes un televisor compatible con la norma de TV digital chilena y una antena aérea conectada, puedes sintonizar el canal de forma gratuita:

Señal 9.1: Mega HD (Señal principal)

Mega HD (Señal principal) Señal 9.2: Mega 2 (Señal secundaria con eventos deportivos y culturales)

Ver Mega TV EN VIVO por Cableoperadores y Satélite

Mega se encuentra incluido en los planes básicos de televisión paga, mientras que su señal secundaria (Mega 2) está disponible en las siguientes frecuencias:

DirecTV: Canal 1155 (HD)

Canal 1155 (HD) VTR: Canal 736 (HD)

Canal 736 (HD) Zapping: Canal 25

Canal 25 Claro: Canal 519

Canal 519 GTD: Canal 839

Cómo ver Ver Mega TV EN VIVO si estás fuera de Chile

Las transmisiones online de Mega suelen estar bloqueadas por geolocalización fuera del territorio chileno. Si viajas o vives en el extranjero, la única opción es utilizar un servicio de VPN. Deberás conectarte a un servidor ubicado en Chile antes de ingresar a Mega.cl para evitar las restricciones.

La selección de Colombia se enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en Colombia, desde las 7:00 p. m. (hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar este compromiso para ajustar su funcionamiento y evaluar alternativas en su plantel, mientras que La Roja afrontará una nueva prueba de preparación internacional. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE estará disponible en Colombia a través de GOL Caracol TV, Caracol Play, Canal RCN y Deportes RCN, mientras que en Chile los aficionados podrán seguir el encuentro por Mega TV y su señal digital. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming tienen los derechos para ver Colombia vs. Chile en directo desde ambos países. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)