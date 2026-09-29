Mega y MegaGo transmite el partido entre Chile vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS HOY martes 29 de septiembre por la fecha FIFA 2026 desde el Energizer Park de Saint Louis, Misuri. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Mega y MegaGo transmite el partido entre Chile vs. Estados Unidos EN VIVO GRATIS HOY martes 29 de septiembre por la fecha FIFA 2026 desde el Energizer Park de Saint Louis, Misuri. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

La Roja afronta este martes 29 de septiembre su segundo amistoso de la fecha FIFA en Norteamérica. La Selección de Chile se mide ante Estados Unidos en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri, en un duelo clave para el proceso de renovación del seleccionado chileno y su preparación para los próximos desafíos internacionales. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS, a partir de las 21:00 horas (Santiago), podrás hacerlo a través de la señal de Mega y MegaGo por TV abierta y streaming online.

El encuentro forma parte de la gira que el equipo nacional realiza por territorio estadounidense durante la ventana FIFA de septiembre y octubre, una instancia que permitirá evaluar alternativas, consolidar el funcionamiento del plantel y medir fuerzas ante un rival que será anfitrión del Mundial 2026.

¿Cómo ver Mega EN VIVO GRATIS, el partido Chile vs. Estados Unidos por TV abierta y online?

El amistoso Estados Unidos vs. Chile se transmite este martes 29 de septiembre por la señal abierta de Mega, con inicio programado a las 18:15 horas de Chile. Para verlo gratis por TV digital terrestre (TDT), busca Mega en la señal principal .1 de tu ciudad.

Zona / ciudadCanal analógicoCanal TDT (digital)Cómo verlo
Arica3.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Iquique2.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Antofagasta9.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
La Serena–Coquimbo11.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Gran Valparaíso5.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Santiago99.1Canal 9 o señal digital 9.1
RancaguaConsultar búsqueda automáticaRealiza escaneo de canales TDT para detectar la señal local
Talca12.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Gran Concepción2.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Temuco5.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Valdivia8.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Puerto Montt–Puerto Varas2.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Coyhaique10.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Punta Arenas13.1Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT

Mega incluyó el encuentro ”USA vs Chile” en su programación del martes 29 de septiembre a las 18:15 horas, horario de Chile continental. Se trata de una transmisión en abierto, por lo que no requiere suscripción de cable ni pago adicional si cuentas con una antena UHF, cobertura de TDT y un televisor con sintonizador digital integrado —o un decodificador TDT—.

¿A qué hora juega Chile-Estados Unidos por fecha FIFA?

Estados Unidos recibe a Chile este martes 29 de septiembre en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El encuentro se disputa en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, con inicio programado a las 7:00 p. m. hora local (CT).

País o zonaHora de inicioFecha
Perú7:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Estados Unidos – Centro (St. Louis, Chicago)7:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Colombia7:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Ecuador7:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Panamá7:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Estados Unidos – Este (Miami, Nueva York)8:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Bolivia8:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Venezuela8:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Chile9:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Argentina9:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Uruguay9:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Paraguay9:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Brasil – Brasilia/São Paulo9:00 p. m.Martes 29 de septiembre
México – CDMX6:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Estados Unidos – Montaña6:00 p. m.Martes 29 de septiembre
Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles)5:00 p. m.Martes 29 de septiembre
España peninsular2:00 a. m.Miércoles 30 de septiembre

Alineaciones posibles de Estados Unidos y Chile

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Brereton Díaz.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC