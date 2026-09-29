La Roja afronta este martes 29 de septiembre su segundo amistoso de la fecha FIFA en Norteamérica. La Selección de Chile se mide ante Estados Unidos en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri, en un duelo clave para el proceso de renovación del seleccionado chileno y su preparación para los próximos desafíos internacionales. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS, a partir de las 21:00 horas (Santiago), podrás hacerlo a través de la señal de Mega y MegaGo por TV abierta y streaming online.
El encuentro forma parte de la gira que el equipo nacional realiza por territorio estadounidense durante la ventana FIFA de septiembre y octubre, una instancia que permitirá evaluar alternativas, consolidar el funcionamiento del plantel y medir fuerzas ante un rival que será anfitrión del Mundial 2026.
¿Cómo ver Mega EN VIVO GRATIS, el partido Chile vs. Estados Unidos por TV abierta y online?
El amistoso Estados Unidos vs. Chile se transmite este martes 29 de septiembre por la señal abierta de Mega, con inicio programado a las 18:15 horas de Chile. Para verlo gratis por TV digital terrestre (TDT), busca Mega en la señal principal .1 de tu ciudad.
|Zona / ciudad
|Canal analógico
|Canal TDT (digital)
|Cómo verlo
|Arica
|—
|3.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Iquique
|—
|2.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Antofagasta
|—
|9.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|La Serena–Coquimbo
|—
|11.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Gran Valparaíso
|—
|5.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Santiago
|9
|9.1
|Canal 9 o señal digital 9.1
|Rancagua
|—
|Consultar búsqueda automática
|Realiza escaneo de canales TDT para detectar la señal local
|Talca
|—
|12.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Gran Concepción
|—
|2.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Temuco
|—
|5.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Valdivia
|—
|8.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Puerto Montt–Puerto Varas
|—
|2.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Coyhaique
|—
|10.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
|Punta Arenas
|—
|13.1
|Antena UHF y televisor/decodificador compatible con TDT
Mega incluyó el encuentro ”USA vs Chile” en su programación del martes 29 de septiembre a las 18:15 horas, horario de Chile continental. Se trata de una transmisión en abierto, por lo que no requiere suscripción de cable ni pago adicional si cuentas con una antena UHF, cobertura de TDT y un televisor con sintonizador digital integrado —o un decodificador TDT—.
¿A qué hora juega Chile-Estados Unidos por fecha FIFA?
Estados Unidos recibe a Chile este martes 29 de septiembre en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El encuentro se disputa en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, con inicio programado a las 7:00 p. m. hora local (CT).
|País o zona
|Hora de inicio
|Fecha
|Perú
|7:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Estados Unidos – Centro (St. Louis, Chicago)
|7:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Colombia
|7:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Ecuador
|7:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Panamá
|7:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Estados Unidos – Este (Miami, Nueva York)
|8:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Bolivia
|8:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Venezuela
|8:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Chile
|9:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Argentina
|9:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Uruguay
|9:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Paraguay
|9:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Brasil – Brasilia/São Paulo
|9:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|México – CDMX
|6:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Estados Unidos – Montaña
|6:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles)
|5:00 p. m.
|Martes 29 de septiembre
|España peninsular
|2:00 a. m.
|Miércoles 30 de septiembre
Alineaciones posibles de Estados Unidos y Chile
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.
Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Brereton Díaz.