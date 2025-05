Este lunes 26 de mayo se conmemora el Memorial Day 2025, una fecha que es catalogada como feriado en los Estados Unidos desde su institución como feriado federal en el país, lo que representa el inicio de la temporada del verano y en donde muchos establecimientos aprovechan para lanzar importantes ofertas para sus consumidores. Algo que mucha gente se pregunta es acerca de los establecimientos que abrirán y los que estarán cerrados en el Día de los Caídos y aquí te brindo la información completa para que sepas a donde podrás asistir y cuáles estarán cerrados hasta el 27 de mayo.

¿Qué tiendas y establecimientos cierran por el Memorial Day 2025 en Florida el 26 de mayo?

Aquí te dejo con el listado completo de los establecimientos que estarán cerrados este lunes 26 de mayo por la conmemoración del Día de los Caídos 2025 o también conocido como Memorial Day. Toma nota y precauciones para que puedas abastecerte este fin de semana.

Costco: cerradas todo el día

Natural Grocers: cerradas todo el día

Bancos y establecimientos financieros: cerrados todo el día

US Postal Service, UPS y FedEx: cerrado todo el día

Escuelas públicas: cerradas todo el día

Bibliotecas: cerradas todo el día

Transporte público: frecuencia reducida para el Memorial Day

Además, en la ciudad de St. Cloud y Kissimmee estarán cerradas las oficinas administrativas, así como también el centro de servicio al cliente en el Kissimmee Utility Authority (KUA). En el Condado de Osceola estarán cerradas la Corte del Condado Osceola, las oficinas administrativas, bibliotecas y centro de reciclaje Bass Road.

¿Qué estará abierto en Florida por el Memorial Day 2025 el 26 de mayo?

No son pocos los establecimientos que continuarán en funcionamiento en Florida y son los siguientes.

Recolección de basura y reciclaje sin modificaciones en St. Cloud, Kissimmee y áreas no incorporadas del Condado Osceola.

St. Cloud Transfer Station: abierto de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Pagos a KUA: disponibles por teléfono y en Amscot Financial.

Cabe señalar que otros servicios como Sam’s Club ha informado que abrirán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para los socios Plus y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. para los socios, según se indica en su página web.

Además, los minoristas como Aldi, Fresh Market, Publix, Sprouts, Target, Trader Joe’s y Whole Foods Market van a estar abiertos y con promociones para sus clientes, aunque varía le horario de atención acorde a la ubicación.

Finalmente, las tiendas Walmart han confirmado que abrirán con normalidad en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. y los restaurantes de comida rápida como Domino’s Pizza, Dunkin Donuts, Chipotle, Chick-fil-A y IHOP abrirán con normalidad en este Memorial Day.