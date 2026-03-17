Estados Unidos llega a la cita definitiva con el peso de ser local y favorito. El Team USA encabezará la noche de este martes 17 de marzo en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará en el loanDepot Park de Miami, Florida, ante una selección de Venezuela que vive el momento más dulce de su historia reciente. El juego se podrá seguir en FOX Sports, FOX One, FOX Deportes y FOX App a partir de las 8 p.m. ET (5 p.m. PT) , con ambiente de playoff y cartel de clásico internacional.

Venezuela se presenta a su primera final del torneo impulsada por una remontada de carácter: el 4x2 sobre la hasta entonces invicta Italia en Miami. El equipo de Fernando —o el mánager que corresponda— levantó un 0-2 adverso gracias al jonrón de Eugenio Suárez y a un rally de tres carreras en el séptimo inning, que puso en pie a los 35.000 aficionados presentes. Con un lineup cargado de estrellas de Grandes Ligas y un cuerpo de relevistas que ha respondido en los momentos críticos, la Vinotinto se perfila como un rival incómodo para cualquiera.

El contexto también juega su propio partido. Para Venezuela, cuyo techo histórico era el tercer lugar de 2009, el choque del martes ante Estados Unidos se disputa sobre un trasfondo político tenso, marcado por las fricciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. “Mi país necesita esa victoria mañana”, subrayó Ronald Acuña Jr., voz visible y motor ofensivo de la novena. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana”, añadió, condensando la carga emocional del desafío.

Italia queda como la gran víctima deportiva del impulso venezolano. Su campaña de ensueño, con un plantel compuesto casi íntegramente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por el venezolano Francisco Cervelli, terminó ante una Vinotinto que ya había demostrado capacidad de reacción en cuartos de final frente a Japón, vigente campeón, levantando tres carreras en contra. Aquel triunfo aseguró la primera clasificación olímpica de Venezuela rumbo a Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un grupo repleto de figuras All Star que ahora apunta a completar la obra con el título mundial.

¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Team USA vs. Venezuela en EE.UU.?

La transmisión oficial del Team USA vs. Venezuela estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:

Ciudad, Estado Cox DIRECTV DISH Optimum Spectrum Xfinity Albuquerque, NM — 465 855 — — 603 Atlanta, GA — 465 855 — 202 506 Austin, TX — 465 855 — 442 — Bakersfield, CA — 465 855 — 625 — Baltimore, MD — 465 855 — — 584 Boston, MA — 465 855 — — 708 Bronx, NY — 465 855 228/1067 442 — Brooklyn, NY — 465 855 228/1067 442 — Buffalo, NY — 465 855 — 442 — Charlotte, NC — 465 855 — 442 — Chicago, IL — 465 855 — — 329 Cincinnati, OH — 465 855 — 814 — Cleveland, OH — 465 855 — 814 — Colorado Springs, CO — 465 855 — — 57 Columbus, OH — 465 855 — 814 — Dallas, TX — 465 855 — 59 — Denver, CO — 465 855 — — 302 Detroit, MI — 465 855 — — 603 El Paso, TX — 465 855 — 442 — Fort Lauderdale, FL — 465 855 — — 593 Fort Worth, TX — 465 855 — 59 — Fresno, CA — 465 855 — — 40 Houston, TX — 465 855 — — 512 Indianapolis, IN — 465 855 — 437 603 Jacksonville, FL — 465 855 — — 593 Kansas City, MO — 465 855 — 442 603 Las Vegas, NV 140 465 855 — — — Los Angeles, CA — 465 855 — 442 — Louisville, KY — 465 855 — 374 — Memphis, TN — 465 855 — — 610 Miami, FL — 465 855 — — 40 Milwaukee, WI — 465 855 — 831 — Minneapolis, MN — 465 855 — — 603 Nashville, TN — 465 855 — — 603 New Orleans, LA 370 465 855 — — — New York, NY — 465 855 228/1067 442 — Oklahoma City, OK 460 465 855 — — — Orlando, FL — 465 855 — 182 593 Philadelphia, PA — 465 855 — — 584 Phoenix, AZ 335/439 465 855 — — — Pittsburgh, PA — 465 855 — — 584 Portland, OR — 465 855 — — 602 Sacramento, CA — 465 855 — — 602 St. Louis, MO — 465 855 — 329 — St. Paul, MN — 465 855 — — 603 Salt Lake City, UT — 465 855 — — 579 San Antonio, TX — 465 855 — 442 — San Diego, CA 406/418 465 855 — — — San Francisco, CA — 465 855 — — 602 San Jose, CA — 465 855 — — 602 Seattle, WA — 465 855 — — 602 Tampa, FL — 465 855 — 182 603 Tucson, AZ 335/439 465 855 — — 603 Washington, DC — 465 855 — — —

Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).

Horario, TV y dónde ver en vivo Team USA vs. Venezuela por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha : Martes 17 de marzo 2026

: Martes 17 de marzo 2026 Partido : Team USA vs. Venezuela, por la final del Clásico Mundial de Béisbol

: Team USA vs. Venezuela, por la final del Clásico Mundial de Béisbol Hora : 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT TV : FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App

: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App Estadio: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)