Noé Yactayo
Noé Yactayo

llega a la cita definitiva con el peso de ser local y favorito. El Team USA encabezará la noche de este martes 17 de marzo en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará en el loanDepot Park de Miami, Florida, ante una selección de Venezuela que vive el momento más dulce de su historia reciente. El juego se podrá seguir en FOX Sports, FOX One, FOX Deportes y FOX App a partir de las 8 p.m. ET (5 p.m. PT), con ambiente de playoff y cartel de clásico internacional.

Venezuela se presenta a su primera final del torneo impulsada por una remontada de carácter: el 4x2 sobre la hasta entonces invicta Italia en Miami. El equipo de Fernando —o el mánager que corresponda— levantó un 0-2 adverso gracias al jonrón de Eugenio Suárez y a un rally de tres carreras en el séptimo inning, que puso en pie a los 35.000 aficionados presentes. Con un lineup cargado de estrellas de Grandes Ligas y un cuerpo de relevistas que ha respondido en los momentos críticos, la Vinotinto se perfila como un rival incómodo para cualquiera.

El contexto también juega su propio partido. Para Venezuela, cuyo techo histórico era el tercer lugar de 2009, el choque del martes ante Estados Unidos se disputa sobre un trasfondo político tenso, marcado por las fricciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. “Mi país necesita esa victoria mañana”, subrayó Ronald Acuña Jr., voz visible y motor ofensivo de la novena. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana”, añadió, condensando la carga emocional del desafío.

Italia queda como la gran víctima deportiva del impulso venezolano. Su campaña de ensueño, con un plantel compuesto casi íntegramente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por el venezolano Francisco Cervelli, terminó ante una Vinotinto que ya había demostrado capacidad de reacción en cuartos de final frente a Japón, vigente campeón, levantando tres carreras en contra. Aquel triunfo aseguró la primera clasificación olímpica de Venezuela rumbo a Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un grupo repleto de figuras All Star que ahora apunta a completar la obra con el título mundial.

¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Team USA vs. Venezuela en EE.UU.?

La transmisión oficial del Team USA vs. Venezuela estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:

Ciudad, EstadoCoxDIRECTVDISHOptimumSpectrumXfinity
Albuquerque, NM465855603
Atlanta, GA465855202506
Austin, TX465855442
Bakersfield, CA465855625
Baltimore, MD465855584
Boston, MA465855708
Bronx, NY465855228/1067442
Brooklyn, NY465855228/1067442
Buffalo, NY465855442
Charlotte, NC465855442
Chicago, IL465855329
Cincinnati, OH465855814
Cleveland, OH465855814
Colorado Springs, CO46585557
Columbus, OH465855814
Dallas, TX46585559
Denver, CO465855302
Detroit, MI465855603
El Paso, TX465855442
Fort Lauderdale, FL465855593
Fort Worth, TX46585559
Fresno, CA46585540
Houston, TX465855512
Indianapolis, IN465855437603
Jacksonville, FL465855593
Kansas City, MO465855442603
Las Vegas, NV140465855
Los Angeles, CA465855442
Louisville, KY465855374
Memphis, TN465855610
Miami, FL46585540
Milwaukee, WI465855831
Minneapolis, MN465855603
Nashville, TN465855603
New Orleans, LA370465855
New York, NY465855228/1067442
Oklahoma City, OK460465855
Orlando, FL465855182593
Philadelphia, PA465855584
Phoenix, AZ335/439465855
Pittsburgh, PA465855584
Portland, OR465855602
Sacramento, CA465855602
St. Louis, MO465855329
St. Paul, MN465855603
Salt Lake City, UT465855579
San Antonio, TX465855442
San Diego, CA406/418465855
San Francisco, CA465855602
San Jose, CA465855602
Seattle, WA465855602
Tampa, FL465855182603
Tucson, AZ335/439465855603
Washington, DC465855

Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).

Horario, TV y dónde ver en vivo Team USA vs. Venezuela por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

  • Fecha: Martes 17 de marzo 2026
  • Partido: Team USA vs. Venezuela, por la final del Clásico Mundial de Béisbol
  • Hora: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
  • TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
  • Estadio: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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