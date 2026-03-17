Estados Unidos llega a la cita definitiva con el peso de ser local y favorito. El Team USA encabezará la noche de este martes 17 de marzo en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará en el loanDepot Park de Miami, Florida, ante una selección de Venezuela que vive el momento más dulce de su historia reciente. El juego se podrá seguir en FOX Sports, FOX One, FOX Deportes y FOX App a partir de las 8 p.m. ET (5 p.m. PT), con ambiente de playoff y cartel de clásico internacional.
Venezuela se presenta a su primera final del torneo impulsada por una remontada de carácter: el 4x2 sobre la hasta entonces invicta Italia en Miami. El equipo de Fernando —o el mánager que corresponda— levantó un 0-2 adverso gracias al jonrón de Eugenio Suárez y a un rally de tres carreras en el séptimo inning, que puso en pie a los 35.000 aficionados presentes. Con un lineup cargado de estrellas de Grandes Ligas y un cuerpo de relevistas que ha respondido en los momentos críticos, la Vinotinto se perfila como un rival incómodo para cualquiera.
El contexto también juega su propio partido. Para Venezuela, cuyo techo histórico era el tercer lugar de 2009, el choque del martes ante Estados Unidos se disputa sobre un trasfondo político tenso, marcado por las fricciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. “Mi país necesita esa victoria mañana”, subrayó Ronald Acuña Jr., voz visible y motor ofensivo de la novena. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana”, añadió, condensando la carga emocional del desafío.
Italia queda como la gran víctima deportiva del impulso venezolano. Su campaña de ensueño, con un plantel compuesto casi íntegramente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por el venezolano Francisco Cervelli, terminó ante una Vinotinto que ya había demostrado capacidad de reacción en cuartos de final frente a Japón, vigente campeón, levantando tres carreras en contra. Aquel triunfo aseguró la primera clasificación olímpica de Venezuela rumbo a Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un grupo repleto de figuras All Star que ahora apunta a completar la obra con el título mundial.
¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Team USA vs. Venezuela en EE.UU.?
La transmisión oficial del Team USA vs. Venezuela estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:
|Ciudad, Estado
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|Albuquerque, NM
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|Atlanta, GA
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|202
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|Boston, MA
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|Brooklyn, NY
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|465
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|228/1067
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|Buffalo, NY
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|Chicago, IL
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|329
|Cincinnati, OH
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|814
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|465
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|814
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|Colorado Springs, CO
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|57
|Columbus, OH
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|814
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|Dallas, TX
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|465
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|59
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|Denver, CO
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|465
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|302
|Detroit, MI
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|465
|855
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|603
|El Paso, TX
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|465
|855
|—
|442
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|Fort Lauderdale, FL
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|465
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|Fort Worth, TX
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|465
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|59
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|Fresno, CA
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|465
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|—
|40
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|465
|855
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|512
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|437
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|Jacksonville, FL
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|465
|855
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|593
|Kansas City, MO
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|442
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|Las Vegas, NV
|140
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|855
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|Los Angeles, CA
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Louisville, KY
|—
|465
|855
|—
|374
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|Memphis, TN
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|465
|855
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|Miami, FL
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|465
|855
|—
|—
|40
|Milwaukee, WI
|—
|465
|855
|—
|831
|—
|Minneapolis, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Nashville, TN
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|465
|855
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|603
|New Orleans, LA
|370
|465
|855
|—
|—
|—
|New York, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Oklahoma City, OK
|460
|465
|855
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|—
|Orlando, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|593
|Philadelphia, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Phoenix, AZ
|335/439
|465
|855
|—
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|Pittsburgh, PA
|—
|465
|855
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|—
|584
|Portland, OR
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Sacramento, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|St. Louis, MO
|—
|465
|855
|—
|329
|—
|St. Paul, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Salt Lake City, UT
|—
|465
|855
|—
|—
|579
|San Antonio, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|San Diego, CA
|406/418
|465
|855
|—
|—
|—
|San Francisco, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|San Jose, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Seattle, WA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Tampa, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|603
|Tucson, AZ
|335/439
|465
|855
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|Washington, DC
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Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).
Horario, TV y dónde ver en vivo Team USA vs. Venezuela por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Martes 17 de marzo 2026
- Partido: Team USA vs. Venezuela, por la final del Clásico Mundial de Béisbol
- Hora: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
- Estadio: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)