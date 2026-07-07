La Argentina, con Lionel Messi, buscará su pase a cuartos de final. La Albiceleste enfrentará a Egipto de Mohamed Salah hoy martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos, desde las 13:00 horas (en Buenos Aires). El equipo de Scaloni tendrá una complicada prueba, pero siempre demostró que sale adelante ante las adversidades.

Contra Cabo Verde se sufrió, pero en el suplementario Diney anotó en su propio arco el tanto que dio el triunfo. Ahora, Scaloni trabajó en fortalecer la zona defensiva. Facundo Medina o Nicolás Tagliafico, ambos pugnan por ingresar al equipo titular.

Además, la otra duda que tiene el estratega argentino es quién acompañará a Lionel Messi en el ataque. Julián Álvarez o Lautaro Martínez disputan un lugar en el once. Otra de las dudas que tiene Scaloni es en la volante: Leandro Paredes y Thiago Almada están llenando los ojos al DT.

Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura de la Albiceleste desde cualquier plataforma.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

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Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

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Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Egipto

Competencia: Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hora: 13:00 horas (Argentina)

Canal de TV: Telefe

Streaming: Mi Telefe

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Árbitro: François Letexier (Francia)

El partido de Argentina vs. Egipto se realizará este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos), y será dirigido por el árbitro francés François Letexier. En Argentina, el compromiso de la Albiceleste será transmitido por Telefe y Mi Telefe.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)