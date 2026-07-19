MiTelefe transmite la final entre Argentina vs España por el Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. (Foto: Composición Mag)
MiTelefe transmite la final entre Argentina vs España por el Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Argentina vs. España se medirán en la final del Mundial 2026 tras imponerse a Inglaterra y Francia en las semifinales, respectivamente. La Roja llega con la ambición de conquistar su segundo título mundial, apoyada en un juego colectivo sólido y una generación de jugadores en su mejor momento; por su parte, la Albiceleste busca el bicampeonato y la cuarta estrella, respaldada por una mezcla de experiencia y talento que la mantiene como la gran candidata para alzar la copa. El partido se realizará el domingo 19 de julio a partir de las 1:00 p.m (MEX), 2:00 p.m. (PER/ECU/COL), 3:00 p.m. (VEN/CHI), 4:00 p.m. (ARG/CHI/BRA), 9:00 pm. (ESP) en el MetLife stadium, ubicado en el suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford, Nueva York.

Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, qué canal transmite el partido y dónde verlo EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por los cuartos de final del Mundial 2026.

TL;DR del Argentina vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

  • Argentina enfrenta a España en la final de la Copa Mundial FIFA 2026.
  • Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.
  • La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.
  • El partido se disputa este domingo 19 de julio en Nueva York.
  • El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires / 8 p.m. Reinod Unido, 15 horas ET / 12 horas PT.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina vs. España para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Kansas City, con programación especial antes y después del encuentro.

Canales de Telefe en Argentina

OperadorCanal
Señal abiertaCanal 11
Cablevisión FlowCanal 10
Super CanalCanal 10
TeleRedCanal 10
Movistar TVCanal 10
TelecentroCanal 12
MegacableCanal 17
DIRECTVCanal 123 (SD) / 1123 (HD)
CablevideoCanal 603
Flow DigitalCanal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad:

Canales de Telefe por provincia en Argentina

ProvinciaCiudad principalCanal abierto
Buenos Aires (AMBA)Buenos AiresTelefe Canal 11
CórdobaCórdoba CapitalTelefe Córdoba Canal 8
Santa FeRosarioTelefe Rosario Canal 5
Santa FeSanta Fe CapitalTelefe Santa Fe Canal 13
Buenos AiresMar del PlataCanal 8
Buenos AiresBahía BlancaEl Nueve TV (Canal 9)
MendozaMendozaCanal 9 Televida
TucumánSan Miguel de TucumánEl Ocho TV (Canal 8)
SaltaSaltaEl Once TV (Canal 11)
NeuquénNeuquénCanal 7
JujuySan Salvador de JujuyCanal 7
CorrientesCorrientes13 Max
MisionesPosadasCanal 2
San JuanSan JuanCanal 8
Santiago del EsteroSantiago del EsteroCanal 7
San LuisSan LuisSan Luis+ (Canal 13)
CórdobaRío CuartoCanal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

  • Teléfonos Android
  • iPhone y iPad
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Chromecast
  • Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt lidera las transmisiones de la Selección Argentina en Telefe, con el análisis de Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el terreno de juego, Sofía Martínez aporta la información de primera mano, mientras que Manuel Olivari completa la cobertura con datos y reportes durante cada jornada mundialista.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. España por el Mundial 2026

  • Partido: Argentina vs. España, por la final de la Copa Mundial 2026
  • Canal de TV: Telefe y TV Pública
  • VER Telemundo en Streaming: Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play
  • Horario: 16 horas (Buenos Aires) / 12:00 p.m. (PT) / 1:00 p.m. (MT) / 2:00 p.m. (CT) / 3:00 p.m. (ET).
  • Estadio: MetLife Stadium
  • Lugar: East Rutherford, Nueva York, Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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