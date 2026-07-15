Las noches de semifinales suelen dejar imágenes que permanecen durante años en la memoria de los aficionados. Argentina buscará escribir una nueva página este miércoles 15 de julio cuando enfrente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con la posibilidad de alcanzar una segunda final mundialista consecutiva y mantenerse en carrera por la defensa del título conquistado en Catar 2022.

Lionel Messi vuelve a situarse en el centro de la escena después de liderar el recorrido de la Albiceleste hasta esta instancia. Sus ocho goles lo mantienen al frente de la carrera por la Bota de Oro, aunque el desafío que aparece ahora exige mucho más que el talento de una sola figura. Del otro lado estará una Inglaterra que ha encontrado en Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka la base de un proyecto que aspira a devolver a los Three Lions a la élite del fútbol mundial.

Para los aficionados argentinos, Telefe ofrecerá la transmisión en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe permitirá seguir el partido por internet desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, qué canal transmite el encuentro y dónde verlo EN VIVO y ONLINE.

TL;DR del Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial FIFA 2026.

Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.

La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.

El partido se disputa este miércoles 15 de julio en Atlanta.

El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT).

El ganador avanzará a la final frente a España.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de llevar a los hogares argentinos la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Los espectadores podrán seguir el partido gratuitamente mediante televisión abierta y a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

La cobertura incluirá programación especial desde Atlanta, análisis previo, transmisión completa del encuentro y las reacciones posteriores de los protagonistas.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse mediante TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe cuenta con una amplia red de estaciones afiliadas que permiten seguir la programación del canal en gran parte del territorio nacional.

Canales de Telefe por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV (Canal 9) Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV (Canal 8) Salta Salta El Once TV (Canal 11) Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+ (Canal 13) Córdoba Río Cuarto Canal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir la semifinal mediante internet podrán hacerlo a través de Mi Telefe, la plataforma oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con conexión estable a internet.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt encabeza las transmisiones de la Selección Argentina en Telefe junto a Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el campo de juego, Sofía Martínez aporta la información más cercana a los protagonistas, mientras que Manuel Olivari complementa la cobertura con reportes y datos durante cada jornada del Mundial.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante la Copa Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos dentro de su cobertura pueden verse mediante señal abierta y a través de las plataformas digitales autorizadas.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Semifinales Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora 16:00 (Argentina) TV abierta Telefe y TV Pública TV paga TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. Inglaterra en Argentina?

El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?

Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en distintas provincias.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra online?

La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para la semifinal frente a Inglaterra.

¿Qué selección enfrentará a España en la final?

El ganador del partido obtendrá la clasificación a la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Análisis de Noé Yactayo

“A diferencia de otras selecciones que han llegado a semifinales apoyadas principalmente en el talento individual, Argentina ha construido su recorrido sobre una combinación de experiencia, convicción y capacidad para responder en situaciones adversas. La clasificación frente a Suiza volvió a demostrar que este equipo sabe competir incluso cuando los partidos escapan de los planes iniciales.

Inglaterra plantea un desafío distinto. Tiene más velocidad por las bandas, una estructura física muy sólida y un mediocampo liderado por Bellingham que ha crecido durante el torneo. Además, cuenta con un delantero como Harry Kane, capaz de transformar una ocasión aislada en una ventaja decisiva.

La semifinal también enfrenta dos formas diferentes de gestionar la presión. Argentina llega con la experiencia reciente de haber ganado un Mundial. Inglaterra, en cambio, carga con la expectativa de una generación que quiere romper décadas de espera. Esa diferencia emocional puede influir tanto como cualquier aspecto táctico.

Lo que parece claro es que Atlanta recibirá un partido de márgenes mínimos. En este tipo de encuentros, la calidad resulta imprescindible, pero la gestión de los detalles suele terminar definiendo quién sigue adelante. Y pocas selecciones han demostrado manejar esos detalles mejor que Argentina en los últimos años.”