Dónde ver Brasil vs. Marruecos por Mi Telefe en vivo y gratis para todo el territorio de Argentina. Disfrute de la transmisión por TV abierta y plataformas digitales de este importante choque de la Copa del Mundo 2026 en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Dónde ver Brasil vs. Marruecos por Mi Telefe en vivo y gratis para todo el territorio de Argentina. Disfrute de la transmisión por TV abierta y plataformas digitales de este importante choque de la Copa del Mundo 2026 en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Este sábado 13 de junio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario del debut de la selección de Brasil ante su similar de Marruecos por el Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Desde las 19:00 horas, mira el partido Brasil vs. Marruecos a través de la señal de Telefe en TV Abierta y MiTelefe online en streaming, en el estreno de ambas selecciones en el máximo certamen futbolístico que se lleva a cabo por primera vez en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

Cómo ver Telefe online por internet

Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.

La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los seguidores de la selección brasileña que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.

Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre Brasil y Marruecos en tiempo real desde el extranjero.

Horario del partido Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

  • Partido: Brasil vs. Marruecos
  • Competencia: Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
  • Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)
  • Fecha: Sábado, 13 de junio de 2026
  • Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 7:00 p.m.
  • Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 5:00 p.m.
  • Hora (EE. UU. Este): 6:00 p.m.
  • Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol
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