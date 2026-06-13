Este sábado 13 de junio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario del debut de la selección de Brasil ante su similar de Marruecos por el Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Desde las 19:00 horas, mira el partido Brasil vs. Marruecos a través de la señal de Telefe en TV Abierta y MiTelefe online en streaming , en el estreno de ambas selecciones en el máximo certamen futbolístico que se lleva a cabo por primera vez en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

Cómo ver Telefe online por internet

Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.

La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los seguidores de la selección brasileña que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.

Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre Brasil y Marruecos en tiempo real desde el extranjero.

Horario del partido Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Marruecos

Competencia: Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Fecha: Sábado, 13 de junio de 2026

Sábado, 13 de junio de 2026 Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora (EE. UU. Este): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol