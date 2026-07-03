El equipo de Lionel Scaloni inicia su camino en la fase eliminatoria del Mundial frente a una de las revelaciones del torneo: Argentina juega contra Cabo Verde, en un duelo decisivo que se juega hoy viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido comienza a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER) y 16:00 (MEX) , Si quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE GRATIS, la transmisión para todo el público argentino se puede seguir a través de la señal abierta de Telefe y del streaming oficial de Mi Telefe, disponibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Consulta siempre las plataformas y guías oficiales de TV y streaming para verificar horarios, señales autorizadas y la cobertura completa del enfrentamiento.

Conoce los horarios por país, canales de TV abierta y cable para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde por 16vos de final desde el Hard Rock Stadium de Miami, por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Cabo Verde, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 .

Forma de ver en Argentina Detalle de acceso Requisitos / notas TV abierta (Telefe) Sintonizar Telefe en la grilla de TV abierta (canal principal en cada ciudad). Antena de TV abierta o señal básica de cable que incluya Telefe. El partido se emite en el horario central de las 20:00. Cable / IPTV Ver Telefe en el canal asignado por cada cableoperador (Flow, Telecentro, DirecTV, etc.), donde Telefe forma parte del paquete básico. Tener contratado un servicio de TV paga en Argentina; no se requiere costo adicional específico por el partido. App MiTelefe (Android / iOS) Descargar la app MiTelefe desde Google Play o App Store y reproducir la señal en vivo de Telefe. Registro gratuito con cuenta (email o redes). Disponible sólo con IP argentina o usando ubicación en Argentina para ver la señal en vivo. Web MiTelefe (navegador) Ingresar al sitio oficial de Telefe / MiTelefe y seleccionar “En vivo” para ver la programación, incluido el partido. Conexión a Internet estable. Puede requerir crear usuario gratuito y aceptar términos de uso en Argentina. Smart TV con app MiTelefe Abrir la app oficial de Telefe / MiTelefe en el Smart TV compatible y elegir la transmisión en vivo. Smart TV conectado a Internet y descarga de la app desde la tienda del televisor. Cuenta MiTelefe vinculada.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Argentina vs. Cabo Verde será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.

Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe

Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.

Android Mobile : Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play .

: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en . Android TV : La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante .

: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según . Roku : Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. tvOS : Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. iOS Móvil : Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes .

: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda . Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.

Fecha, horario y dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO desde Argentina

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Lugar: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos Horario: 7:00 p.m. Buenos Aires

7:00 p.m. Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: MiTelefe