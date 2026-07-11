Argentina juega contra Suiza hoy sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. El partido de la Albiceleste está pactado para empezar a las 22:00 horas (Buenos Aires) y 18:00 horas (PT de Estados Unidos) . Tras la emotiva clasificación ante Egipto, donde Lionel Messi volvió a brillar, el equipo de Scaloni se alista para afrontar un nuevo reto en su camino para el bicampeonato de la Copa del Mundo (la cuarta estrella).

Si bien ante Cabo Verde y Egipto Argentina no lució su mejor versión futbolística, logró sacar adelante el resultado gracias al temperamento de sus jugadores. Lionel Messi se lució, fue el líder y apareció para anotar goles claves que le permitieron a la Albiceleste lograr la hazaña. Ante Suiza, un equipo ordenado tácticamente y que sabe cerrar sus espacios defensivos, Scaloni tendrá que realizar un gran trabajo.

Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura de la Albiceleste desde cualquier plataforma.

Señal de TV Pública EN VIVO para ver la transmisión de Argentina vs. Suiza en directo, este sábado 11 de julio, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

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¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

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Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido Estadio Akron

⚽ Partido: Argentina vs. Suiza

📅 Fecha: Sábado 11 de julio del 2026

🕙​ Hora: 22:00 horas

🏟️ Estadio: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)

🏙️​ Lugar: Inglewood, California, Estados Unidos.

📺 Canal: TyC Sports

➡️ Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

El partido de Argentina vs. Suiza se realizará este sábado 11 de julio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), y será dirigido por el árbitro portugués João Pinheiro. En Argentina será transmitido por Telefe y Mi Telefe.