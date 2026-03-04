La selección de Venezuela enfrenta a los Washington Nationals en un juego clave de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, este miércoles 4 de marzo a partir de las 6:05 p.m. ET / 7:05 p.m. (Caracas) en el West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Conoce la hora exacta, canal de TV, opciones de streaming legales y por qué este duelo es tan importante para la Vinotinto del béisbol.
¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Venezuela vs. Washington Nationals por Amistoso CMB 2026?
Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.
Computadoras
- Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.
Smartphones y tablets
- Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)
- Android con la aplicación MLB.
Smart TV
- Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.
Dispositivos de streaming
- Apple TV
- Chromecast
- Android TV o Google TV
- Amazon Fire TV
- Roku
Consolas de videojuegos
- PlayStation (PS4, PS5)
- Xbox
La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.
¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?
Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:
|Planes
|Precio USD
|Descripción de MLB TV
|Anual todos los equipos
|$149.99
|Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM)
|Mensual
|$29.99
|Igual que el plan anual pero mes a mes
|Audio (At Bat)
|$3.99/mes
|Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio
Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Houston Astros EN VIVO
- Partido: Venezuela vs. Washington Nationals
- Fecha: miércoles 04 de marzo de 2026
- Hora: 7:05 p.m. (Caracas) / 6:05 p.m. ET / 3:50 p.m. PT
- Transmisión: MLB.TV
- Lugar: CACTI Park of the Palm Beaches, Florida, EE.UU.