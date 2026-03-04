MBL TV transmite el partido amistoso entre Venezuela vs. Washington EN VIVO este miércoles 4 de marzo a partir de las 7:05 p.m. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
La selección de Venezuela enfrenta a los Washington Nationals en un juego clave de preparación para el , este miércoles 4 de marzo a partir de las 6:05 p.m. ET / 7:05 p.m. (Caracas) en el West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Conoce la hora exacta, canal de TV, opciones de streaming legales y por qué este duelo es tan importante para la Vinotinto del béisbol.

Conoce el roster oficial de Venezuela, fechas y horarios de los partidos en fase de grupos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Pasión X El Deporte VE)
¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Venezuela vs. Washington Nationals por Amistoso CMB 2026?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción .

Computadoras

  • Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

  • Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)
  • Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

  • Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV o Google TV
  • Amazon Fire TV
  • Roku​

Consolas de videojuegos

  • PlayStation (PS4, PS5)
  • Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

PlanesPrecio USDDescripción de MLB TV
Anual todos los equipos$149.99Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM)
Mensual$29.99Igual que el plan anual pero mes a mes
Audio (At Bat)$3.99/mesEscucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Houston Astros EN VIVO

  • Partido: Venezuela vs. Washington Nationals
  • Fecha: miércoles 04 de marzo de 2026
  • Hora: 7:05 p.m. (Caracas) / 6:05 p.m. ET / 3:50 p.m. PT
  • Transmisión: MLB.TV
  • Lugar: CACTI Park of the Palm Beaches, Florida, EE.UU.
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

