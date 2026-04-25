¡Vuelve la emoción del béisbol a la capital azteca con la esperada Mexico City Series 2026! Disfruta el vibrante choque Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres EN VIVO y no te pierdas ni un solo batazo sintonizando MLB Network EN VIVO GRATIS por streaming en México y USA. El Estadio Alfredo Harp Helú vibrará este sábado 25 a las 6:05 p.m. ET / 4:05 pm Tiempo del Centro y el domingo 26 desde las 4:00 p.m. ET / 2:05 pm Tiempo del Centro con el mejor talento de las Grandes Ligas. Como cierre estelar del MLB World Tour, los D-backs actuarán como locales en tierras mexicanas en esta histórica tercera visita oficial a la CDMX. ¿Deseas ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? La cobertura en EE.UU. y México estará a cargo de MLB Network y aquí te contamos los detalles para obtener el servicio streaming.
¿Dónde ver MLB Network EN VIVO, Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026?
Para ver MLB Network y el duelo Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres el sábado 25 de abril por el Juego 1 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026, debes contar con acceso a MLB.TV, el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas, o a un proveedor de TV de paga que incluya MLB Network en su paquete de canales. MLB.TV ofrece juegos en vivo y bajo demanda, contenidos especiales y, en muchos planes, acceso en streaming al canal MLB Network desde la misma plataforma. Solo necesitas una suscripción activa y una conexión estable a internet para disfrutar del juego en directo desde tus dispositivos compatibles.
A través de MLB.TV puedes ver los partidos desde la app oficial de MLB o el sitio web, iniciando sesión con tu cuenta y eligiendo la señal disponible del juego (transmisión principal o MLB Network, si está incluida en tu plan). En algunos países, MLB Network también se ofrece como canal lineal dentro de servicios de cable, satélite o plataformas de TV en streaming, por lo que conviene revisar la guía de canales de tu operador para confirmar si lo tienes contratado.
Dispositivos compatibles para ver MLB.TV y MLB Network
Computadoras
- Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.
- Solo necesitas un navegador actualizado y una buena conexión a internet.
Smartphones y tablets
- Dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod Touch) con iOS 14/16 o superior mediante la app MLB.
- Dispositivos Android con la aplicación MLB descargada desde Google Play.
Smart TV
- Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que cuenten con la app MLB disponible o con un navegador compatible para acceder al sitio de MLB.TV.
Dispositivos de streaming
- Apple TV.
- Chromecast.
- Android TV o Google TV.
- Amazon Fire TV.
- Roku.
Consolas de videojuegos
- PlayStation (PS4, PS5), cuando la app MLB esté disponible en tu región.
- Xbox, mediante la aplicación MLB correspondiente.
En la mayoría de los casos, puedes reproducir los juegos en varios dispositivos a la vez (hasta cuatro pantallas simultáneas, según el plan contratado), siempre que uses la versión más reciente de la app MLB y mantengas tus equipos conectados a internet de banda ancha.
¿Cuánto cuesta MLB TV y MLB Network en Estados Unidos y México?
Estos son los precios actualizados de MLB TV y MLB Network en Estados Unidos y México:
|Servicio / País
|Plan / Tipo
|Precio oficial en USD 2025
|Precio aproximado en MXN*
|MLB.TV (EE. UU.)
|Anual Todos los Equipos
|149.99 USD/temporada
|N/A
|MLB.TV (EE. UU.)
|Mensual
|29.99 USD/mes
|N/A
|MLB.TV (EE. UU.)
|Equipo único
|129.99 USD/temporada
|N/A
|MLB.TV (México)
|Anual Todos los Equipos
|149.99 USD/temporada
|3,010 MXN
|MLB.TV (México)
|Mensual
|29.99 USD/mes
|553-602 MXN
|MLB Network (EE. UU.)
|Canal en streaming directo
|5.99 USD/mes
|N/A
|MLB Network (EE. UU.)
|Incluido con MLB.TV (ofertas puntuales)
|Sin costo extra (incluido)
|N/A
|MLB Network (México)
|Canal por TV de paga (cable/satélite)
|Depende del operador
|Depende del paquete
Horario, TV y dónde ver en vivo Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026
- Fecha: Sábado, 25 de abril de 2026
- Hora: 4:05 p.m. del Tiempo de Centro de México | 6:05 p.m. ET / 3:05 p.m. PT
- Canal en Estados Unidos: MLB.TV
- Streaming: MLB Network
- Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, México