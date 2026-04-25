¡Disfruta la MLB EN VIVO GRATIS! Te decimos dónde ver Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por streaming en México y USA vía MLB TV Network. Sigue la Mexico City Series 2026 con la mejor calidad digital hoy mismo. | Crédito: mlb.com / Composición Mag
¡Disfruta la MLB EN VIVO GRATIS! Te decimos dónde ver Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por streaming en México y USA vía MLB TV Network. Sigue la Mexico City Series 2026 con la mejor calidad digital hoy mismo. | Crédito: mlb.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

¡Vuelve la emoción del béisbol a la capital azteca con la esperada Mexico City Series 2026! Disfruta el vibrante choque Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres EN VIVO y no te pierdas ni un solo batazo sintonizando MLB Network EN VIVO GRATIS por streaming en México y USA. El Estadio Alfredo Harp Helú vibrará este sábado 25 a las 6:05 p.m. ET / 4:05 pm Tiempo del Centro y el domingo 26 desde las 4:00 p.m. ET / 2:05 pm Tiempo del Centro con el mejor talento de las Grandes Ligas. Como cierre estelar del MLB World Tour, los D-backs actuarán como locales en tierras mexicanas en esta histórica tercera visita oficial a la CDMX. ¿Deseas ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? La cobertura en EE.UU. y México estará a cargo de MLB Network y aquí te contamos los detalles para obtener el servicio streaming.

¿Dónde ver MLB Network EN VIVO, Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026?

Para ver MLB Network y el duelo Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres el sábado 25 de abril por el Juego 1 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026, debes contar con acceso a MLB.TV, el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas, o a un proveedor de TV de paga que incluya MLB Network en su paquete de canales. MLB.TV ofrece juegos en vivo y bajo demanda, contenidos especiales y, en muchos planes, acceso en streaming al canal MLB Network desde la misma plataforma. Solo necesitas una suscripción activa y una conexión estable a internet para disfrutar del juego en directo desde tus dispositivos compatibles.

A través de MLB.TV puedes ver los partidos desde la app oficial de MLB o el sitio web, iniciando sesión con tu cuenta y eligiendo la señal disponible del juego (transmisión principal o MLB Network, si está incluida en tu plan). En algunos países, MLB Network también se ofrece como canal lineal dentro de servicios de cable, satélite o plataformas de TV en streaming, por lo que conviene revisar la guía de canales de tu operador para confirmar si lo tienes contratado.

Dispositivos compatibles para ver MLB.TV y MLB Network

Computadoras

  • Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.
  • Solo necesitas un navegador actualizado y una buena conexión a internet.

Smartphones y tablets

  • Dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod Touch) con iOS 14/16 o superior mediante la app MLB.
  • Dispositivos Android con la aplicación MLB descargada desde Google Play.

Smart TV

  • Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que cuenten con la app MLB disponible o con un navegador compatible para acceder al sitio de MLB.TV.

Dispositivos de streaming

  • Apple TV.
  • Chromecast.
  • Android TV o Google TV.
  • Amazon Fire TV.
  • Roku.

Consolas de videojuegos

  • PlayStation (PS4, PS5), cuando la app MLB esté disponible en tu región.
  • Xbox, mediante la aplicación MLB correspondiente.

En la mayoría de los casos, puedes reproducir los juegos en varios dispositivos a la vez (hasta cuatro pantallas simultáneas, según el plan contratado), siempre que uses la versión más reciente de la app MLB y mantengas tus equipos conectados a internet de banda ancha.

¿Cuánto cuesta MLB TV y MLB Network en Estados Unidos y México?

Estos son los precios actualizados de MLB TV y MLB Network en Estados Unidos y México:

Servicio / PaísPlan / TipoPrecio oficial en USD 2025Precio aproximado en MXN*
MLB.TV (EE. UU.)Anual Todos los Equipos149.99 USD/temporadaN/A
MLB.TV (EE. UU.)Mensual29.99 USD/mesN/A
MLB.TV (EE. UU.)Equipo único129.99 USD/temporadaN/A
MLB.TV (México)Anual Todos los Equipos149.99 USD/temporada3,010 MXN
MLB.TV (México)Mensual29.99 USD/mes553-602 MXN
MLB Network (EE. UU.)Canal en streaming directo5.99 USD/mesN/A
MLB Network (EE. UU.)Incluido con MLB.TV (ofertas puntuales)Sin costo extra (incluido)N/A
MLB Network (México)Canal por TV de paga (cable/satélite)Depende del operadorDepende del paquete

Horario, TV y dónde ver en vivo Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026

  • Fecha: Sábado, 25 de abril de 2026
  • Hora: 4:05 p.m. del Tiempo de Centro de México | 6:05 p.m. ET / 3:05 p.m. PT
  • Canal en Estados Unidos: MLB.TV
  • Streaming: MLB Network
  • Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, México
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC