Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido se enfrentan este viernes 16 de octubre en el partido inaugural de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El encuentro se disputará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, desde las 7:15 p. m. ET. Los aficionados que viven en Estados Unidos y otros territorios podrán consultar la transmisión en línea a través de MLB.TV, el servicio oficial de streaming de Major League Baseball que incluye partidos de la pelota invernal dominicana.

¿Dónde ver MLB.TV EN VIVO, Tigres del Licey vs. Leones del Escogido por LIDOM 2026?

MLB.TV en República Dominicana

Los aficionados en República Dominicana pueden utilizar MLB.TV para seguir los partidos de la temporada 2026-27 de LIDOM que estén incluidos en la programación del servicio. El calendario oficial de MLB confirma que el enfrentamiento entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido forma parte de la cartelera del viernes 16 de octubre y señala que se requiere una suscripción para ver los juegos de la liga dominicana.

El precio publicado para el paquete internacional de MLB.TV es de US$29.99 por temporada. Antes de contratarlo, los usuarios deben revisar las condiciones aplicables a su ubicación y confirmar que el partido esté habilitado para transmisión en directo.

Para acceder, ingresa al sitio oficial de MLB.TV, selecciona el paquete disponible y consulta sus condiciones antes de completar el pago.

MLB.TV en Estados Unidos

Los aficionados al béisbol dominicano que residen en Estados Unidos también pueden consultar MLB.TV para seguir la temporada de LIDOM. La plataforma publica un calendario específico de la liga dominicana, en el que aparecen los enfrentamientos programados y sus horarios locales.

El servicio internacional anuncia un precio de US$29.99 por temporada, aunque la tarifa y las condiciones que aparecen en el proceso de compra pueden variar según el paquete y la ubicación del usuario. Es importante comprobar que la suscripción seleccionada incluya los partidos de LIDOM y que no existan restricciones territoriales que impidan ver el encuentro.

Para revisar la programación y contratar el servicio, visita el calendario oficial de LIDOM en MLB.com o la página de suscripción a MLB.TV.

¿Cómo ver Tigres del Licey vs. Leones del Escogido por streaming online?

Para seguir el partido por internet, los aficionados deben utilizar la plataforma oficial y comprobar la disponibilidad de la señal en su territorio.

En República Dominicana: ingresa a MLB.TV, consulta el paquete disponible y verifica que el encuentro esté habilitado para transmisión en directo.

ingresa a MLB.TV, consulta el paquete disponible y verifica que el encuentro esté habilitado para transmisión en directo. En Estados Unidos: accede a MLB.TV con una suscripción válida y busca el partido entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido en el calendario de LIDOM.

accede a MLB.TV con una suscripción válida y busca el partido entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido en el calendario de LIDOM. Desde un teléfono móvil, computadora o televisor inteligente: abre la aplicación o el sitio oficial de MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y localiza el juego.

abre la aplicación o el sitio oficial de MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y localiza el juego. Antes del inicio: revisa el horario y las condiciones de acceso para confirmar que la transmisión esté disponible desde tu ubicación.

La disponibilidad de los partidos depende de las condiciones del servicio y de las restricciones territoriales aplicables. Por ello, conviene comprobar los detalles de la suscripción antes de realizar el pago.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido: comienza la temporada 2026-27 de LIDOM

El enfrentamiento entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido abrirá una nueva campaña del béisbol profesional dominicano. El partido se jugará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, con los Leones como equipo local y el Licey en condición de visitante.

El encuentro forma parte de la jornada inaugural del viernes 16 de octubre, que también incluye los duelos entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao, y entre Estrellas Orientales y Toros del Este. Los seis equipos comenzarán así su recorrido en una temporada que culminará con la disputa del campeonato invernal.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido: horario, sede y canal de transmisión

Torneo: Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2026-27.

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2026-27. Partido: Tigres del Licey vs. Leones del Escogido.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido. Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

viernes 16 de octubre de 2026. Horario: 7:15 p. m. ET, hora de República Dominicana.

7:15 p. m. ET, hora de República Dominicana. TV: consultar las señales disponibles en cada territorio.

consultar las señales disponibles en cada territorio. Streaming: MLB.TV, con suscripción y sujeto a disponibilidad territorial.

MLB.TV, con suscripción y sujeto a disponibilidad territorial. Estadio: Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo, República Dominicana.

Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo, República Dominicana. Equipo local: Leones del Escogido.

Leones del Escogido. Equipo visitante: Tigres del Licey.