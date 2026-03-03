Bajo el sol de Florida, la Selección de Venezuela inicia hoy, martes 3 de marzo, una fase determinante en su ruta hacia la máxima cita del béisbol internacional. El diamante del CACTI Park of the Palm Beaches será el escenario de un choque de alta intensidad frente a los Astros de Houston , un duelo de exhibición diseñado para calibrar el rigor competitivo y la cohesión táctica del roster criollo. Este encuentro no es solo un compromiso amistoso, sino el termómetro definitivo para evaluar el pitcheo y la profundidad ofensiva de una delegación que llega con la jerarquía necesaria para reclamar su lugar en la historia del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Bajo la batuta estratégica de Omar López, cuya dualidad técnica con los Houston Astros añade una capa de sofisticación táctica al encuentro, la Selección de Venezuela se dispone a blindar su funcionamiento colectivo. Con la presencia de figuras generacionales como Ronald Acuña Jr. y Salvador Pérez, el combinado nacional trasciende el mero fogueo para ejecutar una evaluación de alto rendimiento sobre el terreno.

Conoce el roster oficial de Venezuela, fechas y horarios de los partidos en fase de grupos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Pasión X El Deporte VE)

¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Venezuela vs. Houston Astros por Amistoso CMB 2026?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.

Computadoras

Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)

Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

Apple TV

Chromecast

Android TV o Google TV

Amazon Fire TV

Roku​

Consolas de videojuegos

PlayStation (PS4, PS5)

Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

Conoce la hora de inicio y qué canales de tv transmiten el juego amistoso entre Venezuela vs. Houston Astros EN VIVO EN DIRECTO ONLNE este martes 3 de marzo desde el CACTI Park of the Palm Beaches, en West Palm Beach. (Foto: Getty Images / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

Planes Precio USD Descripción de MLB TV Anual todos los equipos $149.99 Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM) Mensual $29.99 Igual que el plan anual pero mes a mes Audio (At Bat) $3.99/mes Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Houston Astros EN VIVO

Partido : Venezuela vs. Houston Astros por amistoso CMB 2026

: Venezuela vs. Houston Astros por amistoso CMB 2026 Fecha : martes 03 de marzo de 2026

: martes 03 de marzo de 2026 Hora : 7:05 p.m. (Caracas) / 6:05 p.m. ET / 3:50 p.m. PT

: 7:05 p.m. (Caracas) / 6:05 p.m. ET / 3:50 p.m. PT Transmisión : MLB.TV

: MLB.TV Lugar: CACTI Park of the Palm Beaches, Florida, EE.UU.