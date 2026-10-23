El primer título de la Serie Mundial para Milwaukee o Tampa Bay dependerá también de sus principales figuras sobre el terreno. Los Cerveceros confiarán en el poder ofensivo de William Contreras y Jackson Chourio, además de la aportación de Jacob Misiorowski desde el montículo; los Rays responderán con Junior Caminero, Yandy Díaz y los brazos de Drew Rasmussen y Freddy Peralta. La serie, que arrancará este viernes 23 de octubre en Milwaukee, enfrenta a dos franquicias sin coronas y ofrece a una de ellas la oportunidad de cambiar para siempre su lugar en la historia de las Grandes Ligas..

¿Dónde ver MLB.TV EN VIVO, Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026?

MLB.TV en México

Los aficionados en México pueden ver en vivo el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 mediante la suscripción internacional de MLB.TV. El servicio ofrece la transmisión en directo de los partidos de postemporada disponibles fuera de Estados Unidos y Canadá, sin necesidad de autenticar una cuenta de televisión de paga.

El paquete internacional de postemporada tiene un precio anunciado de US$29.99 por un único pago. Incluye los partidos de playoffs disponibles en vivo y vence alrededor del 23 de marzo de 2027, sin renovación automática anual.

Para contratarlo, ingresa al sitio oficial de MLB.TV y selecciona el paquete de postemporada internacional. Una vez activa la suscripción, podrás acceder a la transmisión del Juego 1 entre los Rays y los Brewers desde México.

MLB.TV en Estados Unidos

En Estados Unidos, MLB.TV permite ver el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 mediante la autenticación de una suscripción a FOX a través de un proveedor de televisión de paga participante. Este requisito se aplica a los partidos de postemporada transmitidos por la cadena, incluido el Clásico de Otoño.

Para acceder al encuentro, ingresa a MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y autentica el servicio mediante un proveedor participante que incluya FOX en su programación. Entre los proveedores admitidos figuran DIRECTV, DISH, Fubo, Spectrum, Cox y Verizon Fios, entre otros.

La transmisión también estará disponible por FOX y FOX Deportes en televisión, además de FOX One por streaming. MLB.TV ofrece una alternativa para quienes tienen acceso a FOX mediante un proveedor participante y desean seguir el partido desde la plataforma oficial de las Grandes Ligas.

¿Cómo ver Rays vs. Brewers por streaming online?

Para seguir el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 por internet, los aficionados deben acceder a MLB.TV y utilizar la modalidad correspondiente a su país.

En México: ingresa a MLB.TV, contrata el paquete internacional de postemporada e inicia sesión para ver el partido en vivo.

ingresa a MLB.TV, contrata el paquete internacional de postemporada e inicia sesión para ver el partido en vivo. En Estados Unidos: accede a MLB.TV con tu cuenta y autentica el servicio mediante un proveedor de televisión de paga participante que incluya FOX.

accede a MLB.TV con tu cuenta y autentica el servicio mediante un proveedor de televisión de paga participante que incluya FOX. Desde una computadora, teléfono, tableta o televisor compatible: abre la aplicación o el sitio oficial de MLB.TV, inicia sesión y selecciona la transmisión de Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers.

La plataforma permite seguir el béisbol desde distintos dispositivos compatibles. En Estados Unidos, la autenticación del proveedor de televisión es el paso necesario para acceder al encuentro en directo; en México, la suscripción internacional permite ver los partidos de postemporada incluidos en el servicio.

Rays vs. Brewers: comienza la Serie Mundial 2026

Milwaukee recibirá a Tampa Bay en el primer partido del Clásico de Otoño, una final que garantiza un campeón inédito en las Grandes Ligas. Los Brewers llegan después de conquistar la Liga Nacional, mientras que los Rays obtuvieron el título de la Liga Americana. Ninguna de las dos franquicias ha ganado una Serie Mundial.

La eliminatoria se disputará al mejor de siete encuentros. Los dos primeros partidos se jugarán en el American Family Field, antes de que la serie se traslade a Tampa Bay para los juegos 3 y 4. El equipo que consiga cuatro victorias se proclamará campeón de la MLB en 2026.

El Juego 1 está programado para este viernes 23 de octubre a las 8:00 p. m. ET, equivalente a las 6:00 p. m. en el centro de México. Milwaukee buscará aprovechar su condición de local para comenzar con ventaja, mientras que Tampa Bay intentará llevarse el primer triunfo de la serie.

Calendario de la Serie Mundial 2026

Juego 1: viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX.

viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX. Juego 2: sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX.

sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX. Juego 3: lunes 26 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX.

lunes 26 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX. Juego 4: martes 27 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX.

martes 27 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX. Juego 5: miércoles 28 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX, si es necesario.

miércoles 28 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX, si es necesario. Juego 6: viernes 30 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX, si es necesario.

viernes 30 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX, si es necesario. Juego 7: sábado 31 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX, si es necesario.

Los encuentros estarán disponibles en MLB.TV para los suscriptores internacionales en los territorios habilitados. En Estados Unidos, el acceso en vivo requiere autenticación mediante un proveedor de televisión de paga participante.