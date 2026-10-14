La hora de la verdad ha llegado. Desde el Dodger Stadium, no te pierdas el juego 3 de Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la MLB 2026. Los Brewers han dado la sorpresa poniendo la serie 2-0 a su favor, en un arranque impecable y quedando a solo 2 triunfos de clasificar a la Serie Mundial. La transmisión de este enfrentamiento será a través de MLB TV y aquí te dejo con todos los detalles .

LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de los Playoffs de la MLB 2026. FOTO DE CHRIS TORRES PARA EFE / CHRIS TORRES

¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Juego 3 de Dodgers vs. Brewers?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.

Computadoras

Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)

Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

Apple TV

Chromecast

Android TV o Google TV

Amazon Fire TV

Roku​

Consolas de videojuegos

PlayStation (PS4, PS5)

Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2026 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

Planes Precio USD Descripción de MLB TV Anual todos los equipos $149.99 Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM) Mensual $29.99 Igual que el plan anual pero mes a mes Audio (At Bat) $3.99/mes Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Horario, TV y dónde ver en vivo Dodgers vs. Brewers Juego 3