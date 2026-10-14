Sigue la señal de MLB TV EN VIVO para ver la transmisión de Dodgers vs. Brewers EN DIRECTO, este miércoles 14 de octubre, por el Juego 3 de MLB Playoffs 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Sigue la señal de MLB TV EN VIVO para ver la transmisión de Dodgers vs. Brewers EN DIRECTO, este miércoles 14 de octubre, por el Juego 3 de MLB Playoffs 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
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La hora de la verdad ha llegado. Desde el Dodger Stadium, no te pierdas el juego 3 de Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la MLB 2026. Los Brewers han dado la sorpresa poniendo la serie 2-0 a su favor, en un arranque impecable y quedando a solo 2 triunfos de clasificar a la Serie Mundial. La transmisión de este enfrentamiento será a través de MLB TV y aquí te dejo con todos los detalles.

LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de los Playoffs de la MLB 2026. FOTO DE CHRIS TORRES PARA EFE
LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de los Playoffs de la MLB 2026. FOTO DE CHRIS TORRES PARA EFE
/ CHRIS TORRES

¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Juego 3 de Dodgers vs. Brewers?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción .

Computadoras

  • Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

  • Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)
  • Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

  • Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV o Google TV
  • Amazon Fire TV
  • Roku​

Consolas de videojuegos

  • PlayStation (PS4, PS5)
  • Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2026 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

PlanesPrecio USDDescripción de MLB TV
Anual todos los equipos$149.99Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM)
Mensual$29.99Igual que el plan anual pero mes a mes
Audio (At Bat)$3.99/mesEscucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Horario, TV y dónde ver en vivo Dodgers vs. Brewers Juego 3

  • Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, Juego 3
  • Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026
  • Hora: 7:05 p.m. (Caracas) / 6:05 p.m. ET / 3:50 p.m. PT
  • Transmisión: MLB.TV
  • Lugar: CACTI Park of the Palm Beaches, Florida, EE.UU.

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