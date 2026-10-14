La hora de la verdad ha llegado. Desde el Dodger Stadium, no te pierdas el juego 3 de Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la MLB 2026. Los Brewers han dado la sorpresa poniendo la serie 2-0 a su favor, en un arranque impecable y quedando a solo 2 triunfos de clasificar a la Serie Mundial. La transmisión de este enfrentamiento será a través de MLB TV y aquí te dejo con todos los detalles.
¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Juego 3 de Dodgers vs. Brewers?
Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.
Computadoras
- Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.
Smartphones y tablets
- Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)
- Android con la aplicación MLB.
Smart TV
- Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.
Dispositivos de streaming
- Apple TV
- Chromecast
- Android TV o Google TV
- Amazon Fire TV
- Roku
Consolas de videojuegos
- PlayStation (PS4, PS5)
- Xbox
La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.
¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?
Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2026 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:
|Planes
|Precio USD
|Descripción de MLB TV
|Anual todos los equipos
|$149.99
|Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM)
|Mensual
|$29.99
|Igual que el plan anual pero mes a mes
|Audio (At Bat)
|$3.99/mes
|Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio
Horario, TV y dónde ver en vivo Dodgers vs. Brewers Juego 3
- Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, Juego 3
- Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026
- Hora: 7:05 p.m. (Caracas) / 6:05 p.m. ET / 3:50 p.m. PT
- Transmisión: MLB.TV
- Lugar: CACTI Park of the Palm Beaches, Florida, EE.UU.