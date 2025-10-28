Este martes 28 de octubre continúa la Serie Mundial 2025 de la MLB entre Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, que va 2-1 a favor de los Dodgers y quieren ampliar la ventaja para poder cerrar el campeonato en la casa de los ‘Azulejos’. El Juego 3 fue simplemente histórico, con casi 6 horas 30 minutos de juego, siendo el segundo juego en la historia de la Serie Mundial más extenso de todos los tiempos. MLB.TV transmitirá el Juego 4 de los Dodgers vs. Blue Jays y aquí te cuento todos los detalles.

¿Cómo ver el Juego 3 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays por MLB.TV?

Para los aficionados al béisbol en Estados Unidos y gran parte del mundo (excluyendo Canadá), MLB.TV es la opción principal para seguir la Serie Mundial MLB 2025 y el Postseason. El paquete tiene un costo de $29.99 y ofrece acceso a la transmisión en vivo de cada partido de la Postemporada, además de incluir juegos seleccionados del Spring Training de 2026. Esta suscripción es ideal para el aficionado visual, ya que también incluye contenido en español de la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico.

Es importante notar que la suscripción a MLB.TV para esta temporada tiene una fecha de caducidad específica, expirando alrededor del 24 de marzo de 2026, y no se renovará automáticamente de manera anual. Esto brinda a los usuarios un control total sobre su suscripción sin preocuparse por cargos inesperados al inicio de la siguiente temporada. El pago único de $29.99 asegura la cobertura completa de los playoffs de la MLB, haciendo de esta una opción simple para disfrutar del béisbol en alta calidad.

Alternativamente, para aquellos que solo desean seguir la acción a través de la narración, está disponible la suscripción At Bat Monthly por solo $3.99 al mes. Este paquete permite a los usuarios escuchar en vivo cada partido de la Postemporada sin necesidad de autenticación, además de incluir el streaming de juegos seleccionados del Spring Training 2026. Es una excelente opción de bajo costo para mantenerse al tanto de los resultados y el ambiente de la Serie Mundial desde cualquier lugar.

A diferencia del paquete de video, la suscripción mensual de At Bat se renueva automáticamente cada mes en la misma fecha de compra, con facturación durante doce meses al año. Si un usuario decide no continuar, tiene la flexibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento antes del siguiente periodo de facturación. La cancelación es un proceso sencillo que puede realizarse directamente en línea, accediendo a la sección “Manage Subscriptions” en MLB.com o enviando un correo electrónico.

Dónde ver Juego 4 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming

El Juego 4 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays se disputará el martes 28 de octubre a las 18:00 (hora del centro de México) o 20:00 (hora del Este de EE. UU.), en el Dodger Stadium de Los Ángeles.​

La transmisión oficial será por FOX en Estados Unidos y ESPN, Disney+ y Caliente TV en México. ​En Canadá, el partido podrá verse por Sportsnet (en inglés) y TVA Sports o RDS (en francés).​

El Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB es un evento importante, ya que romperá el empate 1-1 entre ambos equipos. El partido Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays se llevará a cabo el lunes 27 de octubre en el mítico Dodgers Stadium, con el primer lanzamiento programado para las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en FOX. | Crédito: mlb.com

Opciones de streaming legal del Juego 4 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Sigue la Serie Mundial 2025 de la MLB este martes 28 de octubre, en lo que será el Juego 4 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, que va 2-1 a favor de los Dodgers, en lo que ha sido una remontada tras el Juego 3 disputado el pasado lunes. Estas son las opciones en streaming para seguir el Juego 4 este martes:

Fox Sports App / FOXSports.com / Fox One : transmisión en vivo disponible con autenticación de TV de paga.​

: transmisión en vivo disponible con autenticación de TV de paga.​ MLB.TV : disponible para suscriptores fuera de EE. UU. y Canadá.​

: disponible para suscriptores fuera de EE. UU. y Canadá.​ YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV o fuboTV : alternativas con prueba gratuita en regiones donde opera FOX Sports.​

: alternativas con prueba gratuita en regiones donde opera FOX Sports.​ Caliente TV (México): transmite en vivo y gratuitamente con señal de Béisbol TV y cobertura oficial del evento.​

En plataformas gratis (limitado)

Caliente TV es actualmente la única plataforma confirmada con emisión gratuita autorizada en México.​

es actualmente la única plataforma confirmada con emisión gratuita autorizada en México.​ Algunos canales de YouTube han retransmitido partes o narraciones, pero no son transmisiones oficiales.​