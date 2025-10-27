La Serie Mundial MLB 2025 se encuentra empatada 1-1, y la tensión aumenta de cara al Juego 3 que se disputará este lunes en el Dodger Stadium de Los Angeles. El crucial encuentro comenzará a las 8:00 p.m. ET (Hora del Este) y será transmitido EN VIVO por FOX, con ambos equipos buscando una victoria que rompa el empate en el Clásico de Otoño. Los Dodgers llegan como favoritos en las apuestas moneyline para ganar en casa, aunque los Blue Jays parten con una ligera ventaja de 1.5 carreras en las cuotas.

Los Los Angeles Dodgers lograron igualar la serie con una dominante victoria de 5-1 en el Juego 2, un triunfo que fue destacado por la histórica actuación de Yoshinobu Yamamoto. El pitcher japonés lanzó un juego completo, el primero en una Serie Mundial desde 2015, demostrando su jerarquía en el montículo. Además, la ofensiva de los Dodgers estuvo respaldada por home runs clave de Will Smith y Max Muncy, consolidando la ventaja en el marcador.

Para este tercer y decisivo juego en el Dodger Stadium, Los Angeles enviará a la lomita a Tyler Glasnow, buscando aprovechar la ventaja de jugar en casa. Por su parte, los Toronto Blue Jays han designado a Max Scherzer para abrir el partido, confiando en la experiencia del veterano pitcher para asegurar la victoria. La Serie Mundial se traslada ahora al campo de los Dodgers, en un duelo que será determinante para el rumbo del campeonato.

El enfrentamiento se presenta como un clásico duelo de pitcheo y bateo, con la línea de over/under fijada en 8 carreras. Los Blue Jays consiguieron llevarse el primer juego, demostrando que son un rival más que digno para los actuales campeones. Este Juego 3 no solo romperá el empate, sino que dará una significativa ventaja psicológica al equipo que logre conquistar la victoria en este punto medio de la Serie Mundial 2025.

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 27/10/2025.- El Dodger Stadium se viste de electricidad para recibir un tercer juego que promete tensión y gloria. Con la Serie Mundial 2025 empatada, Dodgers y Blue Jays chocan por el control emocional y el impulso hacia la historia. FOTO DE EDUARDO LINA PARA EFE / EDUARDO LIMA

¿Cómo ver el Juego 3 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays por MLB.TV?

Para los aficionados al béisbol en Estados Unidos y gran parte del mundo (excluyendo Canadá), MLB.TV es la opción principal para seguir la Serie Mundial MLB 2025 y el Postseason. El paquete tiene un costo de $29.99 y ofrece acceso a la transmisión en vivo de cada partido de la Postemporada, además de incluir juegos seleccionados del Spring Training de 2026. Esta suscripción es ideal para el aficionado visual, ya que también incluye contenido en español de la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico.

Es importante notar que la suscripción a MLB.TV para esta temporada tiene una fecha de caducidad específica, expirando alrededor del 24 de marzo de 2026, y no se renovará automáticamente de manera anual. Esto brinda a los usuarios un control total sobre su suscripción sin preocuparse por cargos inesperados al inicio de la siguiente temporada. El pago único de $29.99 asegura la cobertura completa de los playoffs de la MLB, haciendo de esta una opción simple para disfrutar del béisbol en alta calidad.

Alternativamente, para aquellos que solo desean seguir la acción a través de la narración, está disponible la suscripción At Bat Monthly por solo $3.99 al mes. Este paquete permite a los usuarios escuchar en vivo cada partido de la Postemporada sin necesidad de autenticación, además de incluir el streaming de juegos seleccionados del Spring Training 2026. Es una excelente opción de bajo costo para mantenerse al tanto de los resultados y el ambiente de la Serie Mundial desde cualquier lugar.

A diferencia del paquete de video, la suscripción mensual de At Bat se renueva automáticamente cada mes en la misma fecha de compra, con facturación durante doce meses al año. Si un usuario decide no continuar, tiene la flexibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento antes del siguiente periodo de facturación. La cancelación es un proceso sencillo que puede realizarse directamente en línea, accediendo a la sección “Manage Subscriptions” en MLB.com o enviando un correo electrónico.

Dónde ver Juego 3 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming

El Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays se disputará el lunes 27 de octubre a las 18:00 (hora del centro de México) o 20:00 (hora del Este de EE. UU.), en el Dodger Stadium de Los Ángeles.​

La transmisión oficial será por FOX en Estados Unidos y ESPN, Disney+ y Caliente TV en México. ​En Canadá, el partido podrá verse por Sportsnet (en inglés) y TVA Sports o RDS (en francés).​

El Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB es un evento importante, ya que romperá el empate 1-1 entre ambos equipos. El partido Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays se llevará a cabo el lunes 27 de octubre en el mítico Dodgers Stadium, con el primer lanzamiento programado para las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en FOX. | Crédito: mlb.com

Opciones de streaming legal del Juego 3 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Fox Sports App / FOXSports.com / Fox One : transmisión en vivo disponible con autenticación de TV de paga.​

: transmisión en vivo disponible con autenticación de TV de paga.​ MLB.TV : disponible para suscriptores fuera de EE. UU. y Canadá.​

: disponible para suscriptores fuera de EE. UU. y Canadá.​ YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV o fuboTV : alternativas con prueba gratuita en regiones donde opera FOX Sports.​

: alternativas con prueba gratuita en regiones donde opera FOX Sports.​ Caliente TV (México): transmite en vivo y gratuitamente con señal de Béisbol TV y cobertura oficial del evento.​

En plataformas gratis (limitado)

Caliente TV es actualmente la única plataforma confirmada con emisión gratuita autorizada en México.​

es actualmente la única plataforma confirmada con emisión gratuita autorizada en México.​ Algunos canales de YouTube han retransmitido partes o narraciones, pero no son transmisiones oficiales.​

Juego 3 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays - Datos del partido

