Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers se enfrentan hoy jueves 15 de octubre de 2026 en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). El decisivo compromiso se llevará a cabo en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, a las 8:00 p. m. ET (7:00 p. m. CT), con transmisión vía streaming de MLB TV. La ventaja en la serie la tienen los Cerveceros; están adelante por 3-0, y solo necesitan una victoria para clasificar a la Serie Mundial.

El buen nivel de Brewers en estos partidos llena de ilusión a sus fanáticos. Por la exigencia que representa el Juego 4, deberán estar atentos porque la escuadra angelina pondrá lo mejor de su arsenal en búsqueda de la hazaña y remontar una serie donde están cuesta arriba.

¿Dónde ver MLB.TV EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por la NLCS 2026?

MLB.TV en México

Los aficionados en México pueden contratar MLB.TV para ver en directo los encuentros de la postemporada 2026 que estén disponibles en su territorio. El servicio internacional incluye los partidos de playoffs, con excepción de Canadá, aunque MLB advierte que determinadas exclusividades pueden limitar la disponibilidad de encuentros específicos.

El paquete internacional de postemporada tiene un precio anunciado de US$29.99 por pago único. La suscripción incluye los partidos de playoffs disponibles en vivo y vence alrededor del 23 de marzo de 2027, sin renovación automática anual.

Para contratar el servicio, ingresa a la página oficial de MLB.TV para la postemporada y revisa las condiciones aplicables a México antes de realizar el pago.

MLB.TV en Estados Unidos

En Estados Unidos, MLB.TV requiere autenticación mediante un proveedor de televisión de paga participante para acceder en directo a determinados encuentros de la postemporada transmitidos por FOX o TBS. Por tanto, contar únicamente con una suscripción de MLB.TV no garantiza el acceso directo al Juego 4 de la NLCS.

La alternativa de streaming para el partido de este domingo es FOX One, mientras que la transmisión televisiva estará disponible por FOX y FOX Deportes. Los usuarios también pueden consultar la lista de proveedores participantes y las condiciones de autenticación en el centro de ayuda oficial de MLB.

¿Cómo ver Brewers vs. Dodgers por streaming online?

Para seguir el encuentro por internet, los espectadores deben utilizar una plataforma autorizada para su país:

En México: ingresa a MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y comprueba que el partido esté habilitado para transmisión en vivo en tu territorio.

ingresa a MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y comprueba que el partido esté habilitado para transmisión en vivo en tu territorio. En Estados Unidos: accede a FOX One con una suscripción válida o utiliza una plataforma de televisión participante que incluya FOX.

accede a FOX One con una suscripción válida o utiliza una plataforma de televisión participante que incluya FOX. Desde un televisor inteligente, computadora o dispositivo móvil: abre la aplicación o el sitio oficial del servicio contratado, inicia sesión y busca la transmisión de Brewers vs. Dodgers.

La disponibilidad, los precios y los requisitos de autenticación dependen del país y del proveedor. Conviene verificar las condiciones antes del inicio del partido para evitar problemas de acceso.