Este viernes 31 de octubre, la Serie Mundial 2025 podría llegar a su fin. Toronto Blue Jays reciben a Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre de Ontario, en lo que será el Juego 6 y podría ser el definitivo. La transmisión del juego será a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este a través de MLB TV. Cabe señalar que la Serie Mundial va a favor de los Blue Jays por 3-2, luego del último triunfo que consiguieron en el Juego 5 disputado en el Dodgers Stadium y tienen todo para celebrar ante su gente.
¿Cómo ver MLB TV EN VIVO, Blue Jays vs. Dodgers por Juego 6 de la Serie Mundial MLB 2025?
Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.
Computadoras
- Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.
Smartphones y tablets
- Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)
- Android con la aplicación MLB.
Smart TV
- Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.
Dispositivos de streaming
- Apple TV
- Chromecast
- Android TV o Google TV
- Amazon Fire TV
- Roku
Consolas de videojuegos
- PlayStation (PS4, PS5)
- Xbox
La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.
¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?
Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:
|Planes
|Precio USD
|Descripción de MLB TV
|Anual todos los equipos
|$149.99
|Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM)
|Mensual
|$29.99
|Igual que el plan anual pero mes a mes
|Audio (At Bat)
|$3.99/mes
|Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio
- Puedes probar MLB.TV por 7 días de forma gratuita antes de pagar.
- Todos los planes permiten el uso de dispositivos móviles, Smart TVs, computadoras y tablets.
- El contenido de audio está disponible a un costo mucho menor, ideal si solo te interesa escuchar los juegos en vivo.
- Puede haber ofertas de mitad/final de temporada, por ejemplo $49.99 por el resto del año o $119.99 desde junio.
- Los precios suelen ser los mismos para la mayoría de los países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, entre otros.
- El acceso es ilimitado (sin blackouts), salvo para juegos de Toronto Blue Jays en Canadá.
- Incluye todos los partidos de Ligas Invernales, como la Liga Mexicana del Pacífico, sin costo extra.
- El plan mensual se renueva automáticamente; el anual generalmente no lo hace.
Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO Juego 6: hora, TV y dónde ver
- Fecha: viernes 31 de octubre de 2025
- Lugar: Rogers Centre SkyDome
- Horario: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
- Canal TV: MLB.TV