Este viernes 31 de octubre, la Serie Mundial 2025 podría llegar a su fin. Toronto Blue Jays reciben a Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre de Ontario, en lo que será el Juego 6 y podría ser el definitivo. La transmisión del juego será a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este a través de MLB TV . Cabe señalar que la Serie Mundial va a favor de los Blue Jays por 3-2, luego del último triunfo que consiguieron en el Juego 5 disputado en el Dodgers Stadium y tienen todo para celebrar ante su gente.

¿Cómo ver MLB TV EN VIVO, Blue Jays vs. Dodgers por Juego 6 de la Serie Mundial MLB 2025?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.

Computadoras

Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)

Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

Apple TV

Chromecast

Android TV o Google TV

Amazon Fire TV

Roku​

Consolas de videojuegos

PlayStation (PS4, PS5)

Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

Planes Precio USD Descripción de MLB TV Anual todos los equipos $149.99 Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM) Mensual $29.99 Igual que el plan anual pero mes a mes Audio (At Bat) $3.99/mes Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Puedes probar MLB.TV por 7 días de forma gratuita antes de pagar.​

Todos los planes permiten el uso de dispositivos móviles, Smart TVs, computadoras y tablets.

El contenido de audio está disponible a un costo mucho menor, ideal si solo te interesa escuchar los juegos en vivo.​

Puede haber ofertas de mitad/final de temporada, por ejemplo $49.99 por el resto del año o $119.99 desde junio.​

Los precios suelen ser los mismos para la mayoría de los países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, entre otros.​

El acceso es ilimitado (sin blackouts), salvo para juegos de Toronto Blue Jays en Canadá.​

Incluye todos los partidos de Ligas Invernales, como la Liga Mexicana del Pacífico, sin costo extra.​

El plan mensual se renueva automáticamente; el anual generalmente no lo hace.

Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO Juego 6: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 31 de octubre de 2025

viernes 31 de octubre de 2025 Lugar: Rogers Centre SkyDome

Rogers Centre SkyDome Horario: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canal TV: MLB.TV