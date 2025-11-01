La emoción de las Grandes Ligas alcanza su clímax: los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se enfrentan en el Juego 7 decisivo de la Serie Mundial este sábado, con el campeonato en juego. Los Dodgers forzaron este emocionante final tras imponerse 3-1 la noche del viernes, y ahora buscan el título de la MLB por segundo año consecutivo, que sería el noveno en su historia. Los Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, buscan su tercer campeonato y el primero desde 1993.

El duelo final por el título se jugará en el Rogers Centre de Toronto, con el primer lanzamiento programado para las 8:00 p.m. ET (Hora del Este). El historial favorece a los Dodgers, que lideran la serie histórica 22-14, incluyendo seis de los últimos diez encuentros entre ambos. Este enfrentamiento promete ser un clásico inmediato, cerrando una Serie Mundial épica entre dos equipos con trayectorias y aspiraciones de campeonato muy definidas.

Los Blue Jays y los Dodgers se exigieron al máximo física, mental y emocionalmente en un emocionante partido de 18 entradas al inicio de esta Serie Mundial. Pero eso no fue nada comparado con lo que está por venir. El Juego 7 de la Serie Mundial se disputará el sábado 1 de noviembre por la noche en el Rogers Centre, después de que los Dodgers evitaran la eliminación gracias a una inusual e intensa parte baja de la novena entrada en su victoria por 3-1 en el Juego 6. | Crédito: mlb.com

¿Cómo ver el Juego 7 de Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers por MLB.TV?

Para los aficionados al béisbol en Estados Unidos y gran parte del mundo (excluyendo Canadá), MLB.TV es la opción principal para seguir la Serie Mundial MLB 2025 y el Postseason. El paquete tiene un costo de $29.99 y ofrece acceso a la transmisión en vivo de cada partido de la Postemporada, además de incluir juegos seleccionados del Spring Training de 2026. Esta suscripción es ideal para el aficionado visual, ya que también incluye contenido en español de la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico.

Es importante notar que la suscripción a MLB.TV para esta temporada tiene una fecha de caducidad específica, expirando alrededor del 24 de marzo de 2026, y no se renovará automáticamente de manera anual. Esto brinda a los usuarios un control total sobre su suscripción sin preocuparse por cargos inesperados al inicio de la siguiente temporada. El pago único de $29.99 asegura la cobertura completa de los playoffs de la MLB, haciendo de esta una opción simple para disfrutar del béisbol en alta calidad.

Alternativamente, para aquellos que solo desean seguir la acción a través de la narración, está disponible la suscripción At Bat Monthly por solo $3.99 al mes. Este paquete permite a los usuarios escuchar en vivo cada partido de la Postemporada sin necesidad de autenticación, además de incluir el streaming de juegos seleccionados del Spring Training 2026. Es una excelente opción de bajo costo para mantenerse al tanto de los resultados y el ambiente de la Serie Mundial desde cualquier lugar.

A diferencia del paquete de video, la suscripción mensual de At Bat se renueva automáticamente cada mes en la misma fecha de compra, con facturación durante doce meses al año. Si un usuario decide no continuar, tiene la flexibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento antes del siguiente periodo de facturación. La cancelación es un proceso sencillo que puede realizarse directamente en línea, accediendo a la sección “Manage Subscriptions” en MLB.com o enviando un correo electrónico.

Dónde ver Juego 7 de Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers en TV y streaming

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se disputará el sábado 1 de noviembre a las 18:00 (hora del centro de México) o 20:00 (hora del Este de EE. UU.), en el Rogers Centre Skydome de Toronto.​

La transmisión oficial será por FOX en Estados Unidos y ESPN, Disney+ y Caliente TV en México. ​En Canadá, el partido podrá verse por Sportsnet (en inglés) y TVA Sports o RDS (en francés).​

Caliente TV EN VIVO: No te pierdas el decisivo Juego 7 de la Serie Mundial. Te decimos dónde ver Blue Jays vs. Dodgers por MLB TV y en línea desde México. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Opciones de streaming legal del Juego 7 de Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers

La Serie Mundial MLB 2025 se encuentra igualada 3-3, y la tensión aumenta de cara al Juego 7 entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers que se disputará este sábado 01 de noviembre. El crucial encuentro será transmitido por varias opciones de streaming legal (tanto de paga como gratuitos), con ambos equipos buscando una victoria que rompa el empate en el Clásico de Otoño.

Fox Sports App / FOXSports.com / Fox One : transmisión en vivo disponible con autenticación de TV de paga.​

: transmisión en vivo disponible con autenticación de TV de paga.​ MLB.TV : disponible para suscriptores fuera de EE. UU. y Canadá.​

: disponible para suscriptores fuera de EE. UU. y Canadá.​ YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV o fuboTV : alternativas con prueba gratuita en regiones donde opera FOX Sports.​

: alternativas con prueba gratuita en regiones donde opera FOX Sports.​ Caliente TV (México): transmite en vivo y gratuitamente con señal de Béisbol TV y cobertura oficial del evento.​

En plataformas gratis (limitado)

Caliente TV es actualmente la única plataforma confirmada con emisión gratuita autorizada en México.​

es actualmente la única plataforma confirmada con emisión gratuita autorizada en México.​ Algunos canales de YouTube han retransmitido partes o narraciones, pero no son transmisiones oficiales.​

Juego 7 de Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers - Datos del partido

Juego: Blue Jays vs. Dodgers, Juego 7 de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol

Blue Jays vs. Dodgers, Juego 7 de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol Fecha y hora: Sábado, 01 noviembre 2025 – 18:00 CDMX / 20:00 ET / 17:00 PT

Sábado, 01 noviembre 2025 – 18:00 CDMX / 20:00 ET / 17:00 PT TV: FOX (EE. UU.) / ESPN, Imagen TV, Disney+ (México)

FOX (EE. UU.) / ESPN, Imagen TV, Disney+ (México) Streaming: Fox One, Fox Sports App, MLB.TV, Caliente TV (gratis en México)

Fox One, Fox Sports App, MLB.TV, Caliente TV (gratis en México) Idiomas: inglés, español y francés según país de emisión.