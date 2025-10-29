Los Dodgers y los Blue Jays chocarán nuevamente este miércoles 29 de octubre en el Dodger Stadium de Los Ángeles para disputar el quinto juego de la Serie Mundial MLB 2025. El partido inicia a las 18:00 horas del Centro de México (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) y podrás seguir toda la emoción en tu Smart TV, computadora, tablet o celular. La transmisión oficial estará disponible en MLB TV para Estados Unidos, México y la mayoría de los países del mundo. Aquí te explicamos cómo acceder al streaming y no perderte ningún detalle del Clásico de Otoño.

¿Cómo ver MLB TV EN VIVO, Dodgers — Blue Jays por la Serie Mundial MLB 2025?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.

Computadoras

Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)

Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

Apple TV

Chromecast

Android TV o Google TV

Amazon Fire TV

Roku​

Consolas de videojuegos

PlayStation (PS4, PS5)

Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

Planes Precio USD Descripción de MLB TV Anual todos los equipos $149.99 Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM) Mensual $29.99 Igual que el plan anual pero mes a mes Audio (At Bat) $3.99/mes Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Puedes probar MLB.TV por 7 días de forma gratuita antes de pagar.​

Todos los planes permiten el uso de dispositivos móviles, Smart TVs, computadoras y tablets.

El contenido de audio está disponible a un costo mucho menor, ideal si solo te interesa escuchar los juegos en vivo.​

Puede haber ofertas de mitad/final de temporada, por ejemplo $49.99 por el resto del año o $119.99 desde junio.​

Los precios suelen ser los mismos para la mayoría de los países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, entre otros.​

El acceso es ilimitado (sin blackouts), salvo para juegos de Toronto Blue Jays en Canadá.​

Incluye todos los partidos de Ligas Invernales, como la Liga Mexicana del Pacífico, sin costo extra.​

El plan mensual se renueva automáticamente; el anual generalmente no lo hace.

Horario, TV y dónde ver en vivo Dodgers — Blue Jays por Juego 5 de la Serie Mundial 2025

Partido : Dodgers vs. Blue Jays por el Juego 5 de la Serie Mundial 2025

: Dodgers vs. Blue Jays por el Juego 5 de la Serie Mundial 2025 Fecha : miércoles 29 de octubre de 2025

: miércoles 29 de octubre de 2025 Hora : 18:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 18:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Transmisión : MLB.TV

: MLB.TV Lugar: Dodger Stadium de Los Ángeles, California (EE.UU.)