Este lunes 10 de noviembre y hasta el jueves 13, se realizarán los Premios MLB 2025, donde se premiará a los mejores jugadores y entrenadores de esta temporada que finalizó con los Dodgers llevándose la corona de la Serie Mundial ante los Blue Jays. Cabe señalar que es la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) y los premos van en estas categorías: Jugador Más Valioso, CY Young, Novato del Año, Mánager del Año, entre otros.

La transmisión de los Premios MLB 2025 estará a cargo de MLB TV Network en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, en los 4 días que iniciará a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Este o 5:00 p.m. CDMX.

¿Cómo ver MLB Network EN VIVO desde Estados Unidos, Premios MLB 2025?

La primera opción es por cable o satélite a través del canal 213 en DIRECTV o mediante Spectrum, Xfinity, Cox, Dish Network, Verizon Fios, entre otros, en donde solo necesitarás un paquete de contenido deportivo.

También está la opción de verlo en streaming a través de MLB Network en YouTube TV, Sling TV, FuboTV y DIRECTV Stream, así como la app de la MLB que está disponible en iOS, Android, Roku, Fire TV, Apple TV, entre otros.

¿Cómo ver MLB Network EN VIVO fuera de Estados Unidos?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

Planes Precio USD Descripción de MLB TV Anual todos los equipos $149.99 Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM) Mensual $29.99 Igual que el plan anual pero mes a mes Audio (At Bat) $3.99/mes Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Puedes probar MLB.TV por 7 días de forma gratuita antes de pagar.​

Todos los planes permiten el uso de dispositivos móviles, Smart TVs, computadoras y tablets.

El contenido de audio está disponible a un costo mucho menor, ideal si solo te interesa escuchar los juegos en vivo.​

Puede haber ofertas de mitad/final de temporada, por ejemplo $49.99 por el resto del año o $119.99 desde junio.​

Los precios suelen ser los mismos para la mayoría de los países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, entre otros.​

El acceso es ilimitado (sin blackouts), salvo para juegos de Toronto Blue Jays en Canadá.​

Incluye todos los partidos de Ligas Invernales, como la Liga Mexicana del Pacífico, sin costo extra.​

El plan mensual se renueva automáticamente; el anual generalmente no lo hace.