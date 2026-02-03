La Serie del Caribe 2026 vive otra jornada de alto voltaje este martes 3 de febrero , con un cruce que despierta historia, rivalidad y mucha expectativa en las gradas: México Rojo vs. Puerto Rico . Será a las 7:00 p.m. (hora del Centro de México) . En el diamante de Zapopan, dos potencias del béisbol caribeño se miden en un duelo que puede marcar el pulso de la fase inicial del torneo, con la urgencia de sumar y no perder terreno en una competencia corta y exigente.

Puerto Rico llega al enfrentamiento con sensaciones encontradas. Los Cangrejeros de Santurce, campeones de la Liga Roberto Clemente, comenzaron el certamen con una victoria ajustada por 5-4 ante México Verde, pero luego tropezaron 5-3 frente a República Dominicana. Con un legado de 16 títulos de Serie del Caribe, el conjunto boricua sabe que cada juego pesa y que un nuevo revés podría complicar su camino rumbo a las instancias decisivas.

En la otra esquina aparece México Rojo, impulsado por la base de los Charros de Jalisco y el aliento de su gente. La localía en Zapopan es un factor clave, tanto por el conocimiento del parque como por el respaldo del público, aunque también implica una presión extra. Para los mexicanos, el objetivo es claro: hacer valer casa, imponer su ritmo y dar un golpe de autoridad ante un rival histórico que siempre exige el máximo.

¿Deseas ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? La cobertura en EE.UU. y México estará a cargo de MLB Network y aquí te contamos los detalles para obtener el servicio streaming.

¿Dónde ver MLB Network EN VIVO, México Rojo vs. Puerto Rico por la Serie del Caribe 2026?

Para ver MLB Network y el duelo México Rojo vs. Puerto Rico por la Serie del Caribe 2026, debes contar con acceso a MLB.TV, el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas, o a un proveedor de TV de paga que incluya MLB Network en su paquete de canales. MLB.TV ofrece juegos en vivo y bajo demanda, contenidos especiales y, en muchos planes, acceso en streaming al canal MLB Network desde la misma plataforma. Solo necesitas una suscripción activa y una conexión estable a internet para disfrutar del juego en directo desde tus dispositivos compatibles.

A través de MLB.TV puedes ver los partidos desde la app oficial de MLB o el sitio web, iniciando sesión con tu cuenta y eligiendo la señal disponible del juego (transmisión principal o MLB Network, si está incluida en tu plan). En algunos países, MLB Network también se ofrece como canal lineal dentro de servicios de cable, satélite o plataformas de TV en streaming, por lo que conviene revisar la guía de canales de tu operador para confirmar si lo tienes contratado.

Dispositivos compatibles para ver MLB.TV y MLB Network

Computadoras

Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.

Solo necesitas un navegador actualizado y una buena conexión a internet.

Smartphones y tablets

Dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod Touch) con iOS 14/16 o superior mediante la app MLB.

Dispositivos Android con la aplicación MLB descargada desde Google Play.

Smart TV

Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que cuenten con la app MLB disponible o con un navegador compatible para acceder al sitio de MLB.TV.

Dispositivos de streaming

Apple TV.

Chromecast.

Android TV o Google TV.

Amazon Fire TV.

Roku.

Consolas de videojuegos

PlayStation (PS4, PS5), cuando la app MLB esté disponible en tu región.

Xbox, mediante la aplicación MLB correspondiente.

En la mayoría de los casos, puedes reproducir los juegos en varios dispositivos a la vez (hasta cuatro pantallas simultáneas, según el plan contratado), siempre que uses la versión más reciente de la app MLB y mantengas tus equipos conectados a internet de banda ancha.

¿Cuánto cuesta MLB TV y MLB Network en Estados Unidos y México?

Estos son los precios actualizados de MLB TV y MLB Network en Estados Unidos y México:

Servicio / País Plan / Tipo Precio oficial en USD 2025 Precio aproximado en MXN* MLB.TV (EE. UU.) Anual Todos los Equipos 149.99 USD/temporada N/A MLB.TV (EE. UU.) Mensual 29.99 USD/mes N/A MLB.TV (EE. UU.) Equipo único 129.99 USD/temporada N/A MLB.TV (México) Anual Todos los Equipos 149.99 USD/temporada 3,010 MXN MLB.TV (México) Mensual 29.99 USD/mes 553-602 MXN MLB Network (EE. UU.) Canal en streaming directo 5.99 USD/mes N/A MLB Network (EE. UU.) Incluido con MLB.TV (ofertas puntuales) Sin costo extra (incluido) N/A MLB Network (México) Canal por TV de paga (cable/satélite) Depende del operador Depende del paquete

Horario, TV y dónde ver en vivo México Rojo vs. Puerto Rico por la Serie del Caribe 2026

Fecha : Martes, 03 febrero de 2026

: Martes, 03 febrero de 2026 Hora : 7:00 p.m. del Tiempo de Centro de México | 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 7:00 p.m. del Tiempo de Centro de México | 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Canal en Estados Unidos : MLB.TV

: MLB.TV Streaming : MLB Network

: MLB Network Lugar: Estadio Panamericano (Estadio Charros) de Guadalajara, Jalisco, México