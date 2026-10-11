Los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers abren este domingo 11 de octubre la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de la MLB 2026, con el primer juego de una eliminatoria al mejor de siete que definirá al representante del Viejo Circuito en la Serie Mundial. El encuentro se disputará en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, desde las 8:00 p. m. ET (7:00 p. m. CT), con transmisión televisiva por FOX y FOX Deportes, además de la señal online de FOX One en Estados Unidos. Los aficionados en México también podrán seguir el partido en vivo mediante MLB.TV, sujeto a las condiciones de disponibilidad territorial del servicio.

¿Dónde ver MLB.TV EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por la NLCS 2026?

MLB.TV en México

Los aficionados en México pueden contratar MLB.TV para ver en directo los encuentros de la postemporada 2026 que estén disponibles en su territorio. El servicio internacional incluye los partidos de playoffs, con excepción de Canadá, aunque MLB advierte que determinadas exclusividades pueden limitar la disponibilidad de encuentros específicos.

El paquete internacional de postemporada tiene un precio anunciado de US$29.99 por pago único. La suscripción incluye los partidos de playoffs disponibles en vivo y vence alrededor del 23 de marzo de 2027, sin renovación automática anual.

Para contratar el servicio, ingresa a la página oficial de MLB.TV para la postemporada y revisa las condiciones aplicables a México antes de realizar el pago.

MLB.TV en Estados Unidos

En Estados Unidos, MLB.TV requiere autenticación mediante un proveedor de televisión de paga participante para acceder en directo a determinados encuentros de la postemporada transmitidos por FOX o TBS. Por tanto, contar únicamente con una suscripción de MLB.TV no garantiza el acceso directo al Juego 1 de la NLCS.

La alternativa de streaming para el partido de este domingo es FOX One, mientras que la transmisión televisiva estará disponible por FOX y FOX Deportes. Los usuarios también pueden consultar la lista de proveedores participantes y las condiciones de autenticación en el centro de ayuda oficial de MLB.

¿Cómo ver Brewers vs. Dodgers por streaming online?

Para seguir el encuentro por internet, los espectadores deben utilizar una plataforma autorizada para su país:

En México: ingresa a MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y comprueba que el partido esté habilitado para transmisión en vivo en tu territorio.

ingresa a MLB.TV, inicia sesión con tu cuenta y comprueba que el partido esté habilitado para transmisión en vivo en tu territorio. En Estados Unidos: accede a FOX One con una suscripción válida o utiliza una plataforma de televisión participante que incluya FOX.

accede a FOX One con una suscripción válida o utiliza una plataforma de televisión participante que incluya FOX. Desde un televisor inteligente, computadora o dispositivo móvil: abre la aplicación o el sitio oficial del servicio contratado, inicia sesión y busca la transmisión de Brewers vs. Dodgers.

La disponibilidad, los precios y los requisitos de autenticación dependen del país y del proveedor. Conviene verificar las condiciones antes del inicio del partido para evitar problemas de acceso.

Brewers vs. Dodgers: comienza la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Milwaukee recibe a Los Angeles en el primer capítulo de una serie que enfrenta a los dos equipos con más victorias de la Liga Nacional durante la temporada regular. Los Brewers terminaron con marca de 103-59, mientras que los Dodgers cerraron con 100-62, una diferencia que otorgó la ventaja de campo a Milwaukee para el inicio de la eliminatoria.

Los Dodgers avanzaron tras superar a los Atlanta Braves en la Serie Divisional, mientras que los Brewers consiguieron su boleto al derrotar a los San Diego Padres. La NLCS se disputa al mejor de siete encuentros: el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la Serie Mundial de 2026.

El Juego 1 está programado para este domingo en Milwaukee. El segundo encuentro se jugará el lunes 12 de octubre, antes de que la serie se traslade a Los Ángeles para el tercer partido, previsto para el miércoles 14 de octubre.

Calendario de los primeros partidos de la NLCS 2026:

Juego 1: domingo 11 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX.

domingo 11 de octubre, 8:00 p. m. ET — FOX. Juego 2: lunes 12 de octubre, 5:00 p. m. ET — FOX/FS1.

lunes 12 de octubre, 5:00 p. m. ET — FOX/FS1. Juego 3: miércoles 14 de octubre, 8:00 p. m. ET — FS1.

miércoles 14 de octubre, 8:00 p. m. ET — FS1. Juego 4: jueves 15 de octubre, 9:00 p. m. ET — FS1.

jueves 15 de octubre, 9:00 p. m. ET — FS1. Juego 5: viernes 16 de octubre, 9:00 p. m. ET — FS1, si es necesario.

Los horarios y las cadenas corresponden al calendario publicado por MLB y pueden estar sujetos a modificaciones oficiales.