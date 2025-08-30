Este domingo 31 de agosto se disputa la final de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Seattle Sounders, un duelo estelar que tendrá lugar en el Lumen Field de Seattle. El partido se transmitirá EN VIVO y GRATIS en EE. UU. a través de MLS Season Pass en Apple TV. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas el partido, cómo verlo online desde cualquier dispositivo y las alternativas disponibles.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Seattle Sounders EN VIVO en USA?

El choque se transmitirá en exclusiva por la App MLS Season Pass en Apple TV, que ofrece todos los partidos de la liga con narración en inglés y español.

Plataforma: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Disponible en: Smart TV, celulares, tablets, consolas y dispositivos de streaming.

Smart TV, celulares, tablets, consolas y dispositivos de streaming. Narración: Inglés y español.

Para nuevos usuarios, Apple ofrece prueba gratuita del servicio antes de suscribirse, lo que permite ver el partido sin costo.

MLS Season Pass: precios y cómo obtenerlo

Precio mensual: USD 14.99

USD 14.99 Precio temporada completa: USD 99 (USD 79 para suscriptores de Apple TV+)

USD 99 (USD 79 para suscriptores de Apple TV+) Promoción: prueba gratis por tiempo limitado para nuevos usuarios.

Los hinchas podrán disfrutar no solo del duelo de Lionel Messi con Inter Miami, sino de todos los partidos de la liga estadounidense en vivo y bajo demanda.

Contexto del partido: Messi frente a los Sounders

El Inter Miami de Gerardo ‘Tata’ Martino llega con un plantel estelar liderado por Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, en busca de afianzarse como favorito en la Conferencia Este.

Del otro lado, los Seattle Sounders, campeones de la MLS Cup 2019 y de la Concachampions 2022, llegan con la misión de frenar al equipo rosa y consolidarse en la Conferencia Oeste.

Posibles alineaciones

Inter Miami: Callender; Yedlin, Avilés, Kryvtsov, Alba; Busquets, Gómez, Farias; Messi, Suárez, Taylor.

Seattle Sounders: Frei; Roldán, Yeimar, Ragen, Nouhou; Rusnák, Vargas, Atencio; Morris, Ruidíaz, Léo Chú.

Horarios del partido (Leagues Cup final)

Región Hora del partido Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. Estados Unidos (PT) 5:00 p.m.