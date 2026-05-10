El clásico entre Real Madrid y FC Barcelona paralizará al mundo este domingo en un partido que puede definir el título de LaLiga 2025/26 . El encuentro se disputará el domingo 10 de mayo de 2026 desde las 21:00 horas de España en el histórico Spotify Camp Nou, escenario que albergará una nueva edición de uno de los partidos más importantes del planeta.

La expectativa es enorme porque el Barcelona llega con la gran posibilidad de proclamarse campeón de LaLiga frente a su máximo rival. El conjunto blaugrana necesita sumar para asegurar matemáticamente el título, mientras que el Real Madrid está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones en la recta final del campeonato. La presión y el contexto convierten este duelo en uno de los clásicos más trascendentales de los últimos años.

Además del peso histórico de la rivalidad, el partido enfrenta a dos equipos que llegan en momentos decisivos de la temporada y con figuras de primer nivel listas para marcar diferencias. Todo apunta a una noche cargada de emociones, tensión y fútbol de alto nivel en Barcelona. Si quieres ver el clásico EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo a través de Movistar LaLiga TV mediante Movistar Plus+ y Orange TV.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Barcelona en España?

En España, el Real Madrid vs. Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports y la Supercopa de España 2026. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

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¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Barcelona por streaming online?

El partido Real Madrid vs. Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus

El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se vivirá al máximo este domingo 10 de mayo en el césped del estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. Si quieres seguir la transmisión del partido correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 en vivo, online y en directo deberás sintonizar los canales de ESPN Select, ESPN 2, DIRECTV, DGO, fubo TV, ESPN Deportes, DSPORTS (DIRECTV Sports), SKY Sports HD, Izzi Go, Movistar LaLiga TV, Orante TV Libre (Fútbol 1), Movistar Plus y TiGo Sports. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)