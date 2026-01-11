El 2026 levanta el telón con una final de alto voltaje que acapara todas las miradas del fútbol mundial. FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán un nuevo Clásico este domingo 11 de enero, para definir al campeón de la Supercopa de España. No es solo una final más: es el choque que inaugura el año con máxima presión, historia pesada y la promesa de un duelo que puede marcar el rumbo anímico de ambos gigantes en los meses venideros.

El conjunto azulgrana aterriza en el partido decisivo con sensaciones inmejorables. Barcelona despachó sin contemplaciones al Athletic Club con un aplastante 5-0 en semifinales, ratificando su gran momento futbolístico y su ambición por revalidar el título. La confianza del equipo se sostiene en su juego colectivo, su pegada y un antecedente reciente que ilusiona a su hinchada: será la cuarta Supercopa consecutiva que se define ante el Real Madrid, con los culés celebrando en la edición pasada.

Del lado merengue, el camino fue más empinado, pero igual de significativo. Real Madrid selló su pase a la final tras imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en un derbi cargado de tensión y desgaste, una victoria que fortaleció el carácter del equipo. Con la herida aún abierta del último Clásico decisivo, los blancos llegan decididos a cambiar la historia, conscientes de que esta final representa mucho más que un trofeo: es la chance de arrancar el año golpeando primero y recuperar la supremacía ante su eterno rival.

¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

Barcelona va en busca de un nuevo título en su historia (Foto: FC Barcelona)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Barcelona en España?

En España, el Real Madrid vs. Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports y la Supercopa de España 2026. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Barcelona por streaming online?

El partido Real Madrid vs. Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

domingo 11 de enero de 2026 Lugar: Estadio King Abdullah Sport City de Yeda

Estadio King Abdullah Sport City de Yeda Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus