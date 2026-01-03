Lamine Yamal toma el mando del derbi catalán: este sábado 3 de enero, en un RCDE Stadium a rebosar, FC Barcelona visita al RCD Espanyol por la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, con el prodigio azulgrana llamado a marcar el pulso del clásico. Convertido ya en el gran faro ofensivo del líder liguero, el joven extremo afronta su primera gran cita del año como la principal carta de gol para aguar la fiesta perica en Cornellà. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español estará a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, RCD Espanyol — FC Barcelona en España?

En España, el RCD Espanyol – FC Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, RCD Espanyol — FC Barcelona por streaming online?

El partido RCD Espanyol - FC Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados. Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO RCD Espanyol — FC Barcelona por LaLiga 2025-26

Fecha del partido: sábado 3 de enero de 2026.​

Partido: RCD Espanyol — FC Barcelona, por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26

Hora en España (peninsular): 21:00 (algunas agendas lo sitúan a 18:30, pero la parrilla TV de LaLiga y prensa deportiva sitúan el choque de prime time a las 21:00).​

Estadio: RCDE Stadium (Cornellà-El Prat), campo del RCD Espanyol.​

Emisión en España: Movistar Plus+ a través de sus canales de LaLiga (en bares, LaLiga TV Bar).​