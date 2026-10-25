Blaugranas y merengues cara a cara en la edición 265 de El Clásico. Este domingo 25 de octubre, desde el Spotify Camp Nou, sigue la retransmisión del partido FC Barcelona - Real Madrid EN DIRECTO a través de la señal de Movistar LaLiga TV, encuentro que iniciará desde las 21:00 hora peninsular. Los de Hansi Flick son líderes con 27 puntos, mientras que los de Mourinho van terceros con 21 unidades, en un duelo de pronóstico reservado desde el recinto blaugrana.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, FC Barcelona — Real Madrid por LaLiga 2026-27?

En España, el partido FC Barcelona — Real Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona — Real Madrid por streaming online?

El FC Barcelona — Real Madrid por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (octubre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

FC Barcelona — Real Madrid EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 25 de octubre de 2026

Domingo, 25 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España) Horario: 15:00 Perú y Colombia / 21:00 España

15:00 Perú y Colombia / 21:00 España Canal TV: LaLiga TV Bar HD

LaLiga TV Bar HD Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy, domingo 25 de octubre, en una nueva edición de El Clásico por LaLiga, con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones en el campeonato. Kylian Mbappé lidera las expectativas ofensivas del conjunto madridista, mientras que Lamine Yamal buscará marcar diferencias por el equipo azulgrana. Los aficionados podrán consultar cómo ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, con señales como ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV, DGO, SKY Sports HD, DAZN y Movistar Plus, según la disponibilidad y los derechos de transmisión en cada país. (VIDEO DE X: @RealMadrid)