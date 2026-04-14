Todo listo para conocer al primer semifinalista de la UEFA Champions League 2026. Este martes 14 de abril, mira el partido de Atlético de Madrid - FC Barcelona a través de la señal de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en streaming online desde cualquier parte de España. Los blaugranas tienen la dura misión de remontar el 0-2 en contra que obtuvieron en el Camp Nou, mientras que los Colchoneros buscarán una nueva semifinal luego de varias temporadas se ausencia en esta ronda.

¿Cómo ver Movistar EN DIRECTO, Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por la Champions League?

En España, el partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por streaming online?

El partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Horarios, TV y dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona vuelta por Champions League 2026

Partido: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona vuelta, cuartos de final Champions League 2026

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona vuelta, cuartos de final Champions League 2026 Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Martes 14 de abril de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España

Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España Horario: 9:00 p.m. hora peninsular

9:00 p.m. hora peninsular Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus+