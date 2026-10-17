Real Betis y FC Barcelona protagonizan un partido de pronóstico reservado en el arranque de la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27. Si te preguntas dónde televisan el partido Real Betis — FC Barcelona en vivo, sintoniza Movistar Plus EN DIRECTO este sábado 17 de octubre desde las 6:30 p.m. (horario peninsular) / 12:30 p.m. ET / 10:30 a.m. Tiempo del Centro de México / 9:30 a.m. PT . El equipo heliopolitano dirigido por Manuel Pellegrini viene de golear 5-2 al Osasuna en la fecha anterior, donde Isco Alarcón destacó al marcar un doblete, y buscará revalidar su título de revelación del torneo español al intentar quitarle el invicto al conjunto azulgrana de Hansi Flick, que lleva una racha de ocho partidos de ocho sin conocer la derrota y cosechando triunfos con sendas goleadas. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.

El Estadio La Cartuja será escenario del partido entre Real Betis y FC Barcelona transmitido en directo por DAZN en España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Betis — FC Barcelona CF por LaLiga 2026-27?

En España, el partido Real Betis — FC Barcelona CF se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Betis — FC Barcelona CF por streaming online?

El Real Betis — FC Barcelona CF por la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (octubre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Consulta dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Real Betis por la jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Real Betis — FC Barcelona CF EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026

Sábado, 17 de octubre de 2026 Lugar: Estadio La Cartuja de Sevilla (España)

Estadio La Cartuja de Sevilla (España) Horario: 11:30 a.m. Perú y Colombia / 6:30 p.m. España

11:30 a.m. Perú y Colombia / 6:30 p.m. España Canal TV: LaLiga TV Bar HD

LaLiga TV Bar HD Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+