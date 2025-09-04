En las semifinales del US Open 2025, Carlos Alcaraz se enfrenta a Novak Djokovic en un duelo crucial que podría consolidar su carrera. Nole, en busca de su 25º Grand Slam y mostrando un gran nivel, representa un desafío mayúsculo para el español. Si vives en España y quieres seguir la cobertura completa, podrás hacerlo a través de la señal de Movistar Plus en directo desde cualquier plataforma streaming. A continuación, te comparto cuáles son todas las opciones disponibles a través de tu dispositivo móvil.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic juegan la semifinal del US Open 2025 este viernes 5 de septiembre. Conoce por dónde ver vía TV y señal online. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Alcaraz vs. Djokovic?

En España, puedes seguir el partido de tenis por la semifinal del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre desde las 3:00 p.m. ET, 9:00 p.m. horario peninsular. vía Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

La tarifa mensual de Movistar Plus es de 9,99€ al mes, impuestos incluidos, y se aplica tanto en la península como en Canarias, Ceuta y Melilla. El pago se realiza por adelantado y cubre 30 días de suscripción, que comienzan desde el primer día que activas la cuenta. El ciclo de renovación siempre será el mismo día de cada mes, independientemente de cuándo se active la cuenta.

Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

Puedes ver Movistar Plus en diversos dispositivos, como PC o Mac, Smart TV (modelos Samsung, LG, Hisense y Android TV), dispositivos con HDMI como Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, además de en iPhone, iPad, móviles y tabletas Android, y a través de Chromecast.