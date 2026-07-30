Boca Juniors se medirá contra O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, este viernes 31 de julio, a las 2:30 a.m. (en España), en el Estadio El Teniente de Rancagua de Chile. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Movistar Plus transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Horarios del partido entre Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen: Foto de Boca Juniors.

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Boca Juniors vs. O’Higgins por streaming online?

El partido Boca Juniors contra O’Higgins se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios de Movistar Plus+

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Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)