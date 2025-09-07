Carlos Alcaraz, con un triunfo rotundo ante Novak Djokovic, se vuelva a citar con Jannik Sinner, quien hizo lo propio ante Félix Auger-Aliassime, para disputar el trofeo de la gran final del US Open, que se jugará este domingo 7 de septiembre a las 20:00 del horario peninsular (19:00 en Islas Canarias; 2 pm ET / 11 am PT en hora local de Estados Unidos) , en un nuevo capítulo de su rivalidad que ya es clásico moderno. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial del juego para el público español estará a cargo de Movistar Plus+ en sus canales #Vamos y Deportes M+. Aquí te enseñamos cuáles son los números de los diales para seguir el duelo en directo.

A sus 22 años, el español y el italiano, de 24, ejercen una hegemonía inédita: entre ambos se han repartido los ocho Grand Slams disputados entre 2024 y 2025. Por esta razón, la final del domingo en Flushing Meadows será la tercera que disputen en majors esta temporada, un hito sin precedentes en la era Abierta.

En su pulso reciente, Alcaraz se impuso a Sinner en Roland Garros y el italiano respondió en Wimbledon; el vencedor en Nueva York saldrá, además, como número uno de la ATP.

No sería la primera coronación total para el murciano en este torneo: en 2022 capturó título y liderato con 19 años, mientras que Sinner alcanzó el trono mundial en junio de 2024.

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Carlos Alcaraz - Jannik Sinner por la final del US Open 2025?

En España, el juego entre Alcaraz y Sinner se transmite EN DIRECTO y ONLINE por Movistar Plus+ a través de #Vamos por M+ (diales 8 y 53), Deportes por M+ (63) y Deportes 2 por M+ (64). Este juego no será televisado por Tennis TV ni en señal abierta por DMAX, ya que no cuentan con los derechos para transmitir el US Open.

Dial 8 de #Vamos en Movistar Plus+

Dial 53 de #Vamos en Movistar Plus+

Dial 63 de Deportes por M+ en Movistar Plus+

Dial 64 de Deportes 2 por M+ en Movistar Plus+

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el juego Alcaraz - Sinner por final del US Open 2025

Fecha : domingo 7 de septiembre de 2025

: domingo 7 de septiembre de 2025 Hora : 2 pm ET (Nueva York y Florida) / 11 am (California); 20:00 CEST (España peninsular)

: 2 pm ET (Nueva York y Florida) / 11 am (California); 20:00 CEST (España peninsular) Protagonistas : Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, por final del US Open 2025

: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, por final del US Open 2025 Lugar : Arthur Ashe Stadium, USTA Billie Jean King National Tennis Center (Flushing Meadows, Nueva York)

: Arthur Ashe Stadium, USTA Billie Jean King National Tennis Center (Flushing Meadows, Nueva York) Cómo verlo en España: emisión en directo por Movistar Plus+