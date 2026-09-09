El Spotify Camp Nou se viste de gala para recibir al Feyenoord Rotterdam en el estreno del FC Barcelona en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, marcando el esperado debut europeo del conjunto azulgrana bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick. Si te preguntas dónde televisan el FC Barcelona vs. Feyenoord en vivo por la ida de los cuartos de final, prepárate para sintonizar Movistar Plus EN DIRECTO este miércoles 09 de septiembre en punto de las 6:15 p.m. (horario peninsular) / 12:15 p.m. ET / 9:15 a.m. PT . Tras aplastar 5-0 a domicilio al Valencia por la Jornada 4 de LaLiga, los culé llegan al duelo con la moral al tope, pero De club van het volk intentará dar la sorpresa y conseguir un triunfo ante el gigante español. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar Liga de Campeones (Dial 60) y Movistar Plus (en streaming).

FC Barcelona recibirá a Feyenoord en el Spotify Camp Nou por la fase de liga en la Champions League 2026-27. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27?

En España, el partido FC Barcelona vs. Feyenoord se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Feyenoord por streaming online?

El FC Barcelona vs. Feyenoord por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (septiembre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

FC Barcelona vs. Feyenoord EN VIVO por Champions League 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 09 de septiembre de 2026

Miércoles, 09 de septiembre de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)

Spotify Camp Nou, Barcelona (España) Horario: 11:45 a.m. Perú y Colombia / 6:15 p.m. España

11:45 a.m. Perú y Colombia / 6:15 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar+