El Estadio Ciudad de Valencia será escenario del duelo entre FC Barcelona y Levante por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27. Si te preguntas dónde televisan el partido FC Barcelona — Levante en vivo, prepárate para sintonizar Movistar Plus EN DIRECTO este domingo 13 de septiembre en punto de las 4:15 p.m. (horario peninsular) / 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT . Los azulgranas dirigidos por Hansi Flick atraviesan un arranque arrollador con puntaje perfecto (12 puntos de 12 posibles) en el torneo local con sendas goleadas y un debut arrollador en la Champions League al vapulear 5-1 al Feyenoord, pero los Levantinistas intentarán aguarles la fiesta aferrándose a su fortaleza en casa, donde registran una racha positiva (incluyendo una gran victoria por 5-2 ante el Betis), y llegan a este duelo tras un empate sin goles en su visita al Málaga. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.

Dónde ver por TV y online el partido FC Barcelona vs. Levante UD EN VIVO y EN DIRECTO HOY domingo 13 de septiembre por la jornada 5 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, FC Barcelona — Levante por LaLiga 2026-27?

En España, el partido FC Barcelona — Levante se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona — Levante por streaming online?

El FC Barcelona — Levante por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (septiembre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

El FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026-27 es uno de los partidos más atractivos de este fin de semana. (Foto: Composición Canva - Mag)

FC Barcelona — Levante EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 13 de septiembre de 2026

Domingo, 13 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia (España)

Estadio Ciudad de Valencia, Valencia (España) Horario: 9:45 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España

9:45 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España Canal TV: LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV

LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV Streaming: Movistar+