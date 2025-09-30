El Estadio Olímpico de Montjuic será sede de lo que fácilmente podría ser una final adelantada de la UEFA Champions League 2025-26: FC Barcelona - PSG en directo por la segunda jornada de la fase liguera del importante torneo de clubes este miércoles 1 de octubre a partir de las 3:00 p.m. ET y 9:00 p.m. horario peninsular . Si radicas en España y quieres seguir la cobertura completa, podrás hacerlo a través de la señal de Movistar Plus desde cualquier plataforma streaming. A continuación, te comparto cuáles son todas las opciones disponibles a través de tu dispositivo móvil.

Lamine Yamal en acción frente a Ousmane Dembélé durante el esperado partido Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025, un duelo que paraliza a España y al mundo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Dónde y a qué hora ver FC Barcelona - PSG EN DIRECTO en España?

Para ver el partido FC Barcelona - PSG en directo por la fecha 2 de la fase liguera de la Liga de Campeones 2025-26 desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión, donde podrás disfrutar de todos los detalles de este emocionante enfrentamiento, a partir de las 9:00 p.m. horario local.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, FC Barcelona - PSG?

En España, puedes seguir el partido de la Liga de Campeones FC Barcelona - PSG en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

Una combinación de dos imágenes tomadas el 22 de septiembre de 2025 muestra de izquierda a derecha al delantero francés del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 (foto tomada en East Rutherford, Nueva Jersey, el 13 de julio de 2025), y el delantero español del FC Barcelona, ​​Lamine Yamal (foto tomada en Barcelona, ​​el 16 de julio de 2025). Ambos se verán las caras después de la ceremonia en la que se premió al mejor futbolista del mundo de la temporada. | Foto: AFP / -

Cómo suscribirte para ver Barcelona vs PSG en directo

La tarifa mensual de Movistar Plus es de 9,99€ al mes, impuestos incluidos, y se aplica tanto en la península como en Canarias, Ceuta y Melilla. El pago se realiza por adelantado y cubre 30 días de suscripción, que comienzan desde el primer día que activas la cuenta. El ciclo de renovación siempre será el mismo día de cada mes, independientemente de cuándo se active la cuenta.

Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

Puedes ver Movistar Plus en diversos dispositivos, como PC o Mac, Smart TV (modelos Samsung, LG, Hisense y Android TV), dispositivos con HDMI como Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, además de en iPhone, iPad, móviles y tabletas Android, y a través de Chromecast.