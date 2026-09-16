Barcelona enfrentará a Racing este miércoles 16 de septiembre por la sexta jornada de LaLiga en el Spotify Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick es líder del campeonato con puntaje perfecto. Lamine Yamal es la principal figura del conjunto azulgrana. El atacante español se complementa con Raphinha, el capitán y elemento clave en la ofensiva. Por su parte, los verdiblancos son décimos con siete puntos. Quieren dar el golpe y lograr un histórico triunfo en su visita a Cataluña.

Movistar Plus+, la señal de LaLiga, transmitirá el duelo (que iniciará a las 21:30 horas). Los aficionados podrán disfrutar de todos los pormenores del compromiso, además de un análisis táctico como el duelo de pizarras entre los entrenadores.

Orange TV, por su parte, integra la señal de Movistar LaLiga TV en sus propios canales de pago, de modo que sus clientes también tengan acceso al partido sin salir de la plataforma.

De este modo, el encuentro entre Barcelona y Racing. Lo puedes ver desde el salón como desde el móvil. Tendrás varias puertas de entrada para engancharte a los noventa minutos de esta cita liguera.

Canales para ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Barcelona — Racing

Movistar Plus+

Movistar Plus+ (dial 7): Señal general de la plataforma con acceso al Clásico para clientes con paquete de fútbol.

Movistar+ LaLiga (dial 54): Canal principal dedicado a los partidos de LaLiga EA Sports.

Movistar+ LaLiga 2 (dial 57): Señal con opción multicámara para seguir el encuentro con distintos ángulos.

Movistar+ #Vamos 2 (dial 51): Canal alternativo con cobertura especial del duelo entre culés y merengues.

Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440): Emisión en ultra alta definición (UHD/4K) para ver el choque con la máxima calidad de imagen.

Orange TV

Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107): Canal de referencia para los partidos de LaLiga dentro de Orange.

Movistar LaLiga TV (dial 110): Señal de LaLiga distribuida a través de los diales de Orange TV.

Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111): Versión en 4K para disfrutar del clásico entre blaugranas y madridistas con mayor definición.

Movistar LaLiga TV 2 (dial 112): Canal adicional vinculado a la cobertura de LaLiga, con programación complementaria.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 16-09-2026. Los canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MIX de Gestión.

¿Cómo ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, FC Barcelona — Racing por streaming? Precios

Para seguir el Barcelona vs. Racing por streaming a través de Movistar Plus+ necesitas contratar un paquete que incluya LaLiga EA Sports dentro de la oferta de fútbol. Con el servicio activo, puedes acceder al partido desde la app de Movistar Plus+ en smart TV, móvil, tablet u ordenador, iniciando sesión con tus credenciales y seleccionando los mismos canales que tienes disponibles en el decodificador.

Los precios concretos dependen de la tarifa miMovistar que elijas —combinando fibra, líneas móviles y televisión— y de las promociones vigentes en cada temporada, por lo que las cuotas pueden cambiar con el tiempo. En el caso de Orange, la señal de Movistar LaLiga TV se incluye en sus paquetes de fútbol, que también permiten ver los canales en streaming a través de la app de Orange TV una vez contratados. Para ofrecer información precisa y actualizada, lo más recomendable es consultar directamente las páginas comerciales o el área de clientes de cada operador, donde se detallan los planes y precios al día.

Región de España Hora local del partido Dónde verlo Dial / acceso recomendado Cómo verlo Andalucía 16:15 h M+ LALIGA Movistar: dial 54 · Orange TV: dial 110 Contratar un paquete de fútbol compatible en Movistar Plus+ u Orange TV; también desde la app de Movistar Plus+ con credenciales activas. Aragón 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con paquete de LaLiga; opción HDR en Movistar, dial 440. Asturias 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador Movistar/Orange o app Movistar Plus+. Illes Balears 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de Movistar u Orange; acceso multiplataforma en Movistar Plus+. Canarias 15:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Misma oferta nacional de Movistar Plus+ y Orange TV; una hora menos respecto a la Península. Cantabria 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Mediante televisión de pago o app de Movistar Plus+. Castilla-La Mancha 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Contratación de fútbol con operador compatible. Castilla y León 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador, Smart TV, móvil, tablet o navegador con Movistar Plus+. Cataluña 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol; señal alternativa en M+ LALIGA HDR (Movistar, dial 440). Comunitat Valenciana 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión para abonados de Movistar Plus+ u Orange TV. Extremadura 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con derechos de LaLiga; streaming en la app de Movistar Plus+. Galicia 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Suscripción de fútbol activa con Movistar u Orange. Comunidad de Madrid 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ por decodificador o dispositivos compatibles; Orange TV como alternativa. Región de Murcia 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de operador y acceso bajo demanda/app según suscripción. Comunidad Foral de Navarra 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ u Orange TV con paquete de LaLiga. País Vasco 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión nacional con paquetes de fútbol de Movistar y Orange. La Rioja 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Acceso por TV o app de Movistar Plus+ si el abono incluye fútbol. Ceuta 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Melilla 16:15 h M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Bares, restaurantes y locales con suscripción profesional 16:15 h peninsular / 15:15 h en Canarias LaLiga TV Bar Canal específico de hostelería de Movistar Plus+ El establecimiento debe disponer de la suscripción profesional de LaLiga TV Bar; no equivale a una cuenta residencial.

¿Qué día es LALIGA TV BAR, para ver Barcelona - Racing?

LaLiga TV Bar es una señal destinada principalmente a bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos autorizados y la encuentras en el dial 300 de Movistar Plus.

Horarios, TV y dónde ver EN DIRECTO el Barcelona - Racing

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026 (jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26).

Hora en España: 21:30 horas.

Partido: FC Barcelona vs. Racing.

Estadio: Spotify Camp Nou

País: España.

Torneo: LaLiga EA Sports 2025-26.

TV en España (Movistar Plus+): Movistar Plus+ y LALIGA TV BAR (Dial 300).

Streaming: Apps oficiales de Movistar Plus+ y Orange TV para clientes con paquetes de televisión que incluyen los canales de LaLiga.