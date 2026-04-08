El Spotify Camp Nou se viste de gala para una noche de Champions League entre dos rivales que se cruzan por quinta vez en la temporada. Si te preguntas dónde televisan el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo por la ida de los cuartos de final, prepárate para sintonizar Movistar Plus EN DIRECTO este miércoles 08 de abril en punto de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT . Tras vencer 2-1 a domicilio por la Jornada 30 de LaLiga, los azulgranas llegan al duelo con la moral al tope, pero los colchoneros intentarán dar la sorpresa y volver a la senda del triunfo. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar Liga de Campeones (Dial 60) y Movistar Plus (en streaming).

El Barça regresó tras el parón internacional con un triunfo decisivo a domicilio por 2-1 ante Atlético en su intento por revalidar el título de LaLiga EA Sports 2026 y ahora está enfocado en mantener su racha sobre los colchoneros en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El encuentro de vuelta está programado para el martes 14 de abril en lo que será una serie de enfrentamientos en la que ambas escuadras estarán hartos de verse las caras cuando definan el pase a semis en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final de Champions League 2026?

En España, el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por streaming online?

El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 08 de abril de 2026

Miércoles, 08 de abril de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)

Spotify Camp Nou, Barcelona (España) Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar+