¡El Spotify Camp Nou se viste de gala para una noche de Champions League que promete chispas! Si te preguntas dónde televisan el FC Barcelona vs. Newcastle United en vivo por la vuelta de octavos de final, prepárate para sintonizar Movistar Plus EN DIRECTO este miércoles 17 de marzo en punto de las 6:45 p.m. (horario peninsular) / 1:45 p.m. ET / 10:45 a.m. PT . Tras el empate 1-1 en la ida, donde el joven maravilla Lamine Yamal salvó los muebles con un penal agónico, la moneda está en el aire. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

Hansi Flick ha sido claro: el Barça necesita subir el nivel si quiere sellar su pase a los cuartos de final por tercera temporada consecutiva. Aunque los blaugranas han anotado en 28 de sus últimos 29 partidos de Champions, su defensa ha flaqueado, permitiendo goles en sus últimos 12 encuentros europeos. Sin embargo, la historia juega a su favor, ya que los culé han superado 11 de 14 eliminatorias tras empatar 1-1 como visitantes. Además, los catalanes mantienen un invicto de 14 partidos en casa frente a equipos ingleses, una racha que intimida a cualquiera.

Por su parte, el Newcastle United llega a Barcelona tras un triunfo revitalizante ante el Chelsea en la Premier League, gracias a un gol de Anthony Gordon. Los “Magpies” han demostrado ser un equipo peligroso fuera de casa, ganando cuatro de sus últimos cinco desplazamientos en todas las competiciones. Eddie Howe confía en que su equipo repita la sólida actuación del partido de ida, considerada una de las mejores del club en años. Para Newcastle, este partido en el Camp Nou representa, sin duda, el desafío más grande de su historia reciente.

El balance de las “Urracas” en esta edición de la UEFA Champions League es positivo, con solo dos derrotas en 11 juegos, una de ellas precisamente ante el Barça en la fase de liga. Aunque Newcastle tiene un historial complicado en suelo español, su mentalidad defensiva renovada tras dejar su portería a cero el sábado les da esperanzas. Saben que un gol tempranero podría silenciar el Camp Nou y poner a prueba los nervios de un Barcelona que busca el triplete. La batalla táctica entre la posesión culé y el contragolpe inglés será el plato fuerte de esta jornada. El ganador del duelo se unirá a la élite de los ocho mejores de Europa, mientras que el perdedor deberá enfocarse en sus torneos locales.

El FC Barcelona, bajo la dirección técnica de Hansi Flick, recibe en el Spotify Camp Nou al Newcastle United por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026. (Foto: Composición MAG / @NUFC / @FCBarcelona)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Newcastle vs. Barcelona por la Champions League?

En España, el partido Newcastle vs. Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Newcastle vs. Barcelona por streaming online?

El Newcastle vs. Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Revisa esta nota para que sepas en qué canal se puede ver el FC Barcelona - Newcastle United EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

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Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Newcastle vs. Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 17 de marzo de 2026

Martes, 17 de marzo de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)

Spotify Camp Nou, Barcelona (España) Horario: 12:45 p.m. Perú y Colombia / 6:45 p.m. España

12:45 p.m. Perú y Colombia / 6:45 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus