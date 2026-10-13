César Quispe Alcócer
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En el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park medirán fuerzas por la Jornada 2 de la fase de liga de la , este martes 13 de octubre. El encuentro, que apunta a ser emocionante, empezará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de Movistar Plus. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026?

En España, el partido Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 se verá a través de los canales de fútbol de incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

  • Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)
  • Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)
  • Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)
  • Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)
  • LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Galatasaray - FC Barcelona por streaming online?

El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol

Producto / PackPrecio aproximado mensualDetalles principales
Movistar Plus+ básico9,99 €Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​
Pack LaLiga (miMovistar)36 €Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​
Pack Champions / competiciones UEFA23–24 €Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas.
Pack Todo el Fútbol117 €Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack.
Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions)102 €Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

  • Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)
  • Decodificador de Movistar conectado al televisor
  • Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web
  • Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial
  • Tablets (Android e iOS) con la app oficial
  • Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)
ESPN, FOX, HBO Max y TNT Sports EN VIVO — ver partido FC Barcelona vs. Galatasaray por TV y Fútbol Online | VIDEO
El FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League 2026-27 centra la atención de los aficionados al fútbol este martes 13 de octubre, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana buscará imponer su juego ante el equipo turco en una nueva jornada del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible ONLINE según el país y los derechos audiovisuales de cada operador, por lo que los hinchas deberán consultar la programación de ESPN, Disney Plus, FOX One, FOX Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones para conocer las opciones de televisión y streaming habilitadas en su región. Sigue la cobertura del Barcelona vs. Galatasaray, revisa dónde ver el encuentro EN VIVO, qué plataformas ofrecen la señal por internet y cómo acceder a la transmisión oficial desde el celular, la computadora o el Smart TV. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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