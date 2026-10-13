En el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park medirán fuerzas Galatasaray - FC Barcelona por la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026, este martes 13 de octubre. El encuentro, que apunta a ser emocionante, empezará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de Movistar Plus. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026?

En España, el partido Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Galatasaray - FC Barcelona por streaming online?

El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

El FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League 2026-27 centra la atención de los aficionados al fútbol este martes 13 de octubre, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana buscará imponer su juego ante el equipo turco en una nueva jornada del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible ONLINE según el país y los derechos audiovisuales de cada operador, por lo que los hinchas deberán consultar la programación de ESPN, Disney Plus, FOX One, FOX Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones para conocer las opciones de televisión y streaming habilitadas en su región. Sigue la cobertura del Barcelona vs. Galatasaray, revisa dónde ver el encuentro EN VIVO, qué plataformas ofrecen la señal por internet y cómo acceder a la transmisión oficial desde el celular, la computadora o el Smart TV. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)