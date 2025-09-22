La 69ª edición del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol, se celebra este lunes 22 de septiembre de 2025. La ceremonia tendrá lugar en el icónico Théâtre du Châtelet de París, y en ella se reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada 2024/25. A diferencia de años anteriores, los logros se evaluarán por temporada y no por año natural, lo que añade una nueva dinámica a la carrera por el famoso “Ballon d’Or”.

El gran favorito para llevarse el galardón masculino es Ousmane Dembélé, el delantero del PSG que fue clave en la victoria de su equipo en la Champions League. Sin embargo, su camino no será fácil, ya que otros jugadores como el joven talento del FC Barcelona Lamine Yamal, Raphinha y Mohamed Salah también han tenido actuaciones estelares. La victoria en la UEFA Champions League podría no ser el único factor decisivo.

En la categoría femenina, la competencia también es feroz. Tras la victoria de Inglaterra en la Eurocopa 2025 y el título del Arsenal en la Champions League Femenina, jugadoras como Alessia Russo y Leah Williamson están en la contienda. A ellas se suman las estrellas españolas Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey. La ceremonia también otorgará otros premios, como el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión en vivo de la ceremonia estará disponible a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo. A nivel internacional, muchos países contarán con sus propias transmisiones, como Movistar+ en España y DAZN en Alemania e Italia. Sin embargo, para los que deseen ver el evento de forma gratuita, podrán sintonizar el canal oficial de YouTube de L’Équipe, que ofrecerá la transmisión en directo para todo el mundo.

La ceremonia, que estará presentada por Kate Scott y Ruud Gullit, marca un nuevo capítulo en la historia de un premio que ha visto a leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominar durante más de una década. Ahora, una nueva generación de superestrellas se alza para tomar su lugar en el Olimpo del fútbol.

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, la gala del Balón de Oro 2025 con Lamine Yamal?

En España, la gala del Balón de Oro 2025 con Lamine Yamal se transmite EN DIRECTO y ONLINE por Movistar Plus+ a través de #Vamos por M+ (diales 8 y 53), Deportes por M+ (63) y Deportes 2 por M+ (64).

Dial 8 de #Vamos en Movistar Plus+

Dial 53 de #Vamos en Movistar Plus+

Dial 63 de Deportes por M+ en Movistar Plus+

Dial 64 de Deportes 2 por M+ en Movistar Plus+

La ceremonia también se podrá seguir online mediante HBO Max, Mega TV y DAZN, además de los directos en redes sociales de L’Équipe y France Football. Asimismo, hay una transmisión gratuita y global que se realizará a través del canal de YouTube de L’Équipe y los directos online de France Football en diversas redes sociales.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO la gala del Balón de Oro 2025 con Lamine Yamal

Fecha : Lunes, 22 de septiembre de 2025

: Lunes, 22 de septiembre de 2025 Hora : 2 pm ET (Nueva York y Florida) / 11 am (California); 20:00 CEST (España peninsular)

: 2 pm ET (Nueva York y Florida) / 11 am (California); 20:00 CEST (España peninsular) Protagonistas : Lamine Yamal, Ousmane Dembelé, Vitinha, entre otros.

: Lamine Yamal, Ousmane Dembelé, Vitinha, entre otros. Lugar : Théâtre du Châtelet en París, Francia.

: Théâtre du Châtelet en París, Francia. Cómo verlo en España: Emisión en directo por Movistar Plus+

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X