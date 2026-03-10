La emoción de la UEFA Champions League vuelve a encenderse en Inglaterra con un atractivo duelo entre Newcastle United y FC Barcelona por la ida de los octavos de final. El histórico St James’ Park, con capacidad cercana a los 52 mil espectadores, será el escenario donde ambos clubes comenzarán una eliminatoria que promete intensidad, ambiente eléctrico y fútbol de alto nivel europeo.

El conjunto inglés buscará aprovechar su fortaleza como local y el empuje de su afición para tomar ventaja en la serie. El equipo dirigido por Eddie Howe ha convertido el ambiente de St James’ Park en uno de los más intimidantes de Europa, algo que podría ser clave ante un rival acostumbrado a dominar la posesión y el ritmo del partido. Para el Newcastle, esta eliminatoria representa una oportunidad de confirmar su crecimiento reciente en el fútbol continental y seguir soñando con una histórica clasificación a los cuartos de final.

Enfrente estará el Barcelona, que llega a suelo inglés con la ambición de volver a ser protagonista en el máximo torneo de clubes de Europa. El equipo blaugrana, bajo la dirección de Hansi Flick, intentará imponer su estilo ofensivo con figuras como Pedri, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, en un duelo que enfrenta la intensidad del fútbol inglés con la tradición y jerarquía europea del club catalán. Con la vuelta aún por disputarse en España, el choque en St James’ Park puede marcar el rumbo de una serie que promete ser una de las más atractivas de esta ronda.

¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

We made it.

Newcastle 📍 pic.twitter.com/zWXj6PpGoj — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2026

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Newcastle vs. Barcelona por la Champions League?

En España, el partido Newcastle vs. Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Newcastle vs. Barcelona por streaming online?

El Newcastle vs. Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Newcastle vs. Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Martes 10 de marzo de 2026 Lugar: St. James’ Park, Inglaterra

St. James’ Park, Inglaterra Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus