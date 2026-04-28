En el Parque De Los Príncipes se disputará un gran partido este martes 28 de abril. Y es que se enfrentarán el PSG y el Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Champions League. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Movistar Plus transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El PSG - Bayern Múnich por la Champions League promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, PSG - Bayern Múnich por streaming online?

El partido PSG - Bayern Múnich se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)