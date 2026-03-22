El fútbol español se paraliza este domingo 22 de marzo con una nueva edición del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la fecha 29 de LaLiga EA Sports , un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará en horario estelar, desde las 21:00 horas de España , con millones de aficionados pendientes de uno de los partidos más intensos y determinantes del campeonato. Más que tres puntos, está en juego el orgullo de la capital y la lucha por posiciones clave en la tabla.

El conjunto blanco llega con la confianza por las nubes tras una semana perfecta en Europa, luego de sellar su clasificación eliminando al poderoso Manchester City en la UEFA Champions League, mostrando carácter y jerarquía en momentos decisivos. Por su parte, el Atlético superó al Tottenham y también avanzó a los cuartos de final de la competición.

¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Atlético Madrid en España?

En España, el Real Madrid vs. Atlético Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados. Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO RCD Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26

Fecha del partido: Domingo 22 de marzo de 2026.​

Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid , por la fecha 29 de LaLiga EA Sports 2025-26

, por la fecha 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 Hora en España (peninsular): 21:00.​

Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid, España.​

Emisión en España: Movistar Plus+ a través de sus canales de LaLiga (en bares, LaLiga TV Bar).​