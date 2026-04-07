La UEFA Champions League vuelve a regalarnos una de esas noches que paralizan al mundo del fútbol. Real Madrid y Bayern Munich se enfrentan este martes 7 de abril de 2026 (9:00 p.m. ESP) en los cuartos de final en un duelo que bien podría ser una final anticipada . Dos potencias históricas, cargadas de títulos y protagonismo europeo, cruzan caminos con la misión de dar el primer paso hacia las semifinales.

El conjunto alemán llega con la etiqueta de favorito tras una campaña sólida y convincente, mostrando contundencia ofensiva y jerarquía en cada fase del torneo. Por su parte, el Real Madrid, máximo ganador de la competición, vuelve a demostrar que nunca se le puede dar por descartado, incluso en temporadas irregulares. Su capacidad para competir en escenarios de alta presión lo convierte, una vez más, en un rival temible.

Todo está listo para un enfrentamiento vibrante, donde los detalles marcarán la diferencia y cualquier error puede ser decisivo en esta serie a doble partido. Si quieres ver EN VIVO este partidazo, podrás hacerlo a través de Movistar Plus , que llevará toda la emoción de la Champions League a tu pantalla.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League?

En España, el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por streaming online?

El partido Real Madrid vs. Bayern Múnich se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Lugar: Santiago Bernabéu de Madrid (España)

Santiago Bernabéu de Madrid (España) Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus